FCSB - BOTOSANI 0-2 | Explicatiile lui Andone dupa o infrangerea cu Botosani: "Suntem nevoiti sa improvizam mereu!" De ce l-a scos pe Balasa dupa 45 de minute si cat de grava e accidentarea lui Man

Bogdan Andone pune pe seama oboselii prestatia din aceasta seara a echipei. FCSB a pierdut pentru prima data in istorie in fata celor de la Botosani.

FCSB este la al doilea meci consecutiv fara gol marcat. In etapa trecuta a fost 0-0 cu Sepsi.

Bogdan Andone a explicat decizia de a-l inlocui pe Balasa dupa ce il trimisese in teren in minutul 15 si a vorbit despre accidentarea lui Man. La prima vedere pare a fi vorba de o ruptura, insa jucatorul va efectua in cursul zilei de marti un control amanuntit.

"Am acuzat o stare de oboseala exagerata. Nu am prea multe de spus despre acest meci. Din pacate, suntem nevoiti sa improvizam in anumite pozitii in functie de joc si rezultatul dintr-un anumit moment. Vom face o analiza si vom vedea unde s-a gresit. Cel mai mare minus dupa meciul de astazi e accidentarea lui Dennis. Plus accidentarea lui Hora de ieri. Va fi dificil sa gasim o formula ideala. E posibil sa fie o ruptura, face maine in RMN. Nu am avut ce sa comentez referitor la demiterea preparatorului fizic. A fost decizia patronului, am vorbit putin pe aceasta tema, dar dumnealui decide. Va fi extrem de important meciul de joi, nu ne consideram calificati. Accidentarea lui Dennis Man ne-a dat peste cap toate calculele. Balasa a fost schimbarea logica pentru a ramane echilibrati. La pauza, ma gandeam la o solutie care sa ne aduca un plus ofensiv. L-am pastrat pe Balasa in repriza a doua pentru a vedea cum ne miscam pe faza ofensiva. Jucatorii nu au cea mai mare vina", a declarat Bogdan Andone la finalul partidei.