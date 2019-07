FCSB - BOTOSANI 0-2 | Becali anunta REVOLUTIA la FCSB! "Nu am sa mai investesc niciun ban!" Pe cine a pus TUNURILE si ce masuri a anuntat ca va lua

FCSB a pierdut scor 0-2 meciul de pe teren propriu cu FC Botosani.

Botosani a obtinut prima victorie din istorie in fata celor de la FCSB, iar finantatorul ros-albastrilor a declarat ca preparatorul fizic e de vina pentru tot ceea ce se intampla si ca incepand de maine va lua masuri drastice la echipa.

"Fiecare sa isi vada de meseria lui. De atacat, nu am ce sa ii atac, ca nu ai ce, nu ai pe cine, as putea sa ii laud doar pe Vina si Oaida. Cand intrii pe teren la modul la care au intrat ei, ia-o tu, da-o inapoi, asa fotbal nu se poate juca. Eu cred ca echipa e distrusa, e un uzaj care se intampla de mai multa vreme datorita preparatorului fizic. Eu cu Ilie (nr. ilie Dumitrescu) am vorbit, 'ba Gigi ba, vezi ca nu ai preparator'. Eu la randul meu, care nu sunt specialist, am zis ce legatura are preparatorul, uite ca acum s-a demonstrat ca s-a distrus echipa, dar eu o sa pun totul la punct, dureaza 2-3 saptamani o luna, de maine nutritionist, preparator fizic si mai multe masuri care se vor lua la echipa. Nu mai bag bani, e rusinos sa tot vorbesc eu, altii care sunt pe locul 1 nu vorbesc. Nu ai cum sa joci asa", a declarat Becali la Digi.

Becali: "Preparatorul fizic e de vina"



Gigi Becali a declarat ca e 100% vina preparatorului fizic pentru toate accidentarile de la echipa si de maine va lua masuri drastice in ceea ce priveste staff-ul.

"Sunt multi factori pe care eu o sa ii pun la punct. Am lasat pe mana altora, de maine eu o sa ma implic, o sa pun la punct totul. Nu jucam nimic, fiecare jucator e smecher, pai paseaza, nu tine de ea, nu avem fundasi centrali de un an, vezi doamne ca Planic e cel mai bun fundas central, nu avem fundasi centrali. Ce s-a facut s-a facut, trebuia sa iau anumiti jucatori atunci cand am avut ocazia, pe Cestor, pe Miron, pe Burca.. eu sunt principalul vinovat, nu jucatorii, jucatorii trebuie sa aiba pe cineva care sa aiba grija de ei. Investitii nu mai fac, pentru ca imi e frica ca incep sa pierd din averea mea, daca ne calificam in grupele Europa League, poate atunci sa mai fac ceva investitii. Ca da cu piciorul in minge Hora si face ruptura, preparatorul e de vina, toti se rup la noi. Ce sa faca antrenorul principal, nu e vina lui. Eu sunt vinovat pentru tot, Eu am gresit, pentru ca acum un an, am fost si am vorbit cu MM si i-am spus ca e in neregula ceva. Acum, de maine, o sa vedeti ce masuri se vor lua, dar voi lua masuri. O sa pun sa se faca studii, sa testeze tot staff-ul", a mai declarat Becali.