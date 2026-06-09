Denis Alibec ofertat din Superliga: „Vineri o să ne întâlnim”

Alibec a avut parte de un eveniment fericit în vița sa: s-a căsătorit. Atacantul și-a unit destinele cu fosta gimnastă Anca Surdu, iar cei doi așteaptă un copil.
Între timp, viitorul lui Denis Alibec nu este cunoscut încă, pentru că înțelegerea sa cu Farul va expira la finalul lunii iunie.
Alibec ar putea rămâne la Farul: „Trebuie să-l convingem!”
Jucătorul de 35 de ani a venit la Farul în această iarnă, după o aventură nereușită la FCSB și a semnat pe jumătate de an cu „marinarii”.
Zoltan Iașko, directorul sportiv de la Farul, a dezvăluit că Farul îi va face o propunere de prelungire pe încă un sezon lui Alibec.
„Urmează să discutăm. I-am făcut o ofertă și urmează să discutăm în zilele următoare. A avut un eveniment plăcut în viața sa. Vineri o să ne întâlnim la Constanța, alături de domnul Sabău, și o să avem o discuție.
Este copilul Constanței și este clar că îl vrem în continuare la echipă. Avem și noi limitele noastre bugetare și trebuie cumva să reușim să-l convingem. Oferta a fost transmisă și sperăm ca răspunsul să fie pozitiv” a declarat Zoltan Iașko, conform Digi Sport.
15 meciuri, șapte goluri și două pase decisive sunt cifrele atacantului de 35 de ani în tricoul Farului, în stagiunea 2025/2026.
250.000 de euro este cota lui Denis Alibec, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
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