Denis Alibec ofertat din Superliga: „Vineri o să ne întâlnim”

Între timp, viitorul lui Denis Alibec nu este cunoscut încă , pentru că înțelegerea sa cu Farul va expira la finalul lunii iunie.

Alibec a avut parte de un eveniment fericit în vița sa: s-a căsătorit. Atacantul și-a unit destinele cu fosta gimnastă Anca Surdu , iar cei doi așteaptă un copil.

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Jucătorul de 35 de ani a venit la Farul în această iarnă, după o aventură nereușită la FCSB și a semnat pe jumătate de an cu „marinarii”.

Zoltan Iașko, directorul sportiv de la Farul, a dezvăluit că Farul îi va face o propunere de prelungire pe încă un sezon lui Alibec.

„Urmează să discutăm. I-am făcut o ofertă și urmează să discutăm în zilele următoare. A avut un eveniment plăcut în viața sa. Vineri o să ne întâlnim la Constanța, alături de domnul Sabău, și o să avem o discuție.

Este copilul Constanței și este clar că îl vrem în continuare la echipă. Avem și noi limitele noastre bugetare și trebuie cumva să reușim să-l convingem. Oferta a fost transmisă și sperăm ca răspunsul să fie pozitiv” a declarat Zoltan Iașko, conform Digi Sport.

15 meciuri, șapte goluri și două pase decisive sunt cifrele atacantului de 35 de ani în tricoul Farului, în stagiunea 2025/2026.

250.000 de euro este cota lui Denis Alibec, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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