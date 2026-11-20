Faptul că oltenii l-au luat pe Assad Al-Hamlawi (26 de ani), pentru doar un milion de euro, în vara anului 2025, iar atacantul de 1,88 de metri poate fi vândut acum pentru o sumă de patru sau cinci ori mai mare, spune totul despre reușita campaniei de achiziții, la clubul patronat de Mihai Rotaru.

Universitatea Craiova, nu doar că a realizat eventul în sezonul trecut și continuă să fie cea mai puternică echipă din România la ora actuală, dar se poate mândri și cu unele dintre cele mai inspirate transferuri care s-au făcut în Superliga noastră, în ultimii ani.

În ultimele zece zile, vârful Universității Craiova a fost, în Irak, la Basra, unde a evoluat pentu naționala Palestinei, în cele două partide cu reprezentativele din Iran (0-2) și Liban (0-0). Al-Hamlawi a fost titular în ambele meciuri.

Cu prilejul prezenței sale în lotul național, jurnaliștii palestinieni au putut vorbi cu vedeta Craiovei care, de când a început să marcheze pe bandă, a devenit unul dintre fotbaliștii foarte mediatizați din lumea arabă.

Acum, după perioada petrecută de Al-Hamlawi la lotul național, presa din Orientul Mijlociu a venit cu o informație de ultima oră, în privința deciziei pe care ar urma să o ia atacantul de 26 de ani, în această iarnă.

„Panathinaikos, Getafe, Al-Ahly Cairo și Pyramids sunt echipele interesate de atacantul de 26 de ani, Assad Al-Hamlawi. Universitatea Craiova solicită suma de 5 milioane de euro pentru transfer“, au scris arabii.

Deși sunt patru echipe care îl monitorizează pe Al-Hamlawi, jurnaliștii din Orientul Mijlociu consideră că formația din Grecia are cele mai mari șanse de a-l transfera pe golgheterul din Bănie.

„Transferul cel mai probabil, în cazul lui Al-Hamlawi, îl va trimite la Panathinaikos, în schimbul sumei de 5 milioane de euro“ e verdictul dat de presa arabă.

Al-Hamlawi ar intra în topul plecărilor de la Craiova

Chiar dacă n-a marcat, în ultimele sale patru meciuri pentru Craiova și naționala Palestinei, între 7 septembrie și 1 noiembrie, Assad Al-Hamlawi a avut o serie în care a înscris 14 goluri în 14 meciuri!

Dacă va pleca de la Craiova, în schimbul sumei de 5 milioane de euro, Assad Al-Hamlawi va deveni al 4-lea cel mai scump jucător vândut vreodată de gruparea din Bănie, după Mihăilă (9,5 milioane de euro la Parma), Mitriță (8 milioane de euro la New York City) și Cicâldău (6,5 milioane de euro, la Galatasaray).