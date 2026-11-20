Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a anunțat că echipa are nevoie de cel puțin două transferuri în perioada de mercato din iarnă.

Oficialul Rapidului consideră că lotul actual este prea numeros și că antrenorul Daniel Pancu are nevoie de câțiva jucători cu experiență, care să le ofere un plus tinerilor din echipă. Numărul achizițiilor va depinde însă și de plecările din această iarnă.

Victor Angelescu promite cel puțin două transferuri

„Trebuie să avem un lot normal, nu de 33 de jucători. Din punctul meu de vedere, ar trebui să aducem măcar doi jucători cu experiență, vedem și în funcție de negocieri, că poate aducem 3-4 sau 5, dar măcar doi jucători trebuie să aducem.

Avem o echipă foarte tânără, avem jucători și români, și străini, atunci avem nevoie de 2-3 jucători cu experiență și să-i punem lângă acești tineri. Avem listă pentru fiecare poziție, dar întâi vedem ce se întâmplă cu jucătorii cu care negociem, vedem ce jucători pleacă și apoi vedem ce jucători vrem să aducem”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.

Rapid ocupă locul #3 în Superliga, cu 31 de puncte, la două în spatele „liderilor” Universitatea Craiova și Dinamo. În 15 etape, giuleștenii au obținut nouă victorii, patru remize și două înfrângeri, cu un golaveraj de 24-14.

Echipa lui Daniel Pancu revine pe teren luni, 23 noiembrie, în deplasare cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe. Partida începe la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.