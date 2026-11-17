După ce Mihai Stoica a plecat, Becali a adus mai mulți oameni pe diverse posturi din club. Bogdan Costicea, care a mai lucrat la CFR Cluj și FC Voluntari, este unul dintre ei, iar apoi patronul FCSB i-a cooptat pe Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani).

Ce posturi vor ocupa Rusescu și Szukala la FCSB

Cei doi foști campioni ai României în primul ”mandat” al lui Laurențiu Reghecampf la echipă au fost anunțați oficial de Gigi Becali în cursul zilei de luni. Se pare că fostul atacant va fi noul șef al academiei și al echipei secunde, în timp ce polonezul va ocupa funcția de director sportiv, post lăsat liber după ce Florin Cernat a fost dat afară, scrie GSP.ro.

În plus, cei doi vor fi și scouteri la FCSB, mai anunță sursa citată. Rusescu și Szukala vor avea un cuvânt important de spus și vor ajuta la găsirea unor jucători de calitate pentru perioada de transferuri din ianuarie, în care Becali a anunțat deja o reconstrucție.

Rusescu și Szukala vor avea parte și de un eveniment de prezentare. În cursul zilei de marți, FCSB va organiza o conferință de presă în cadrul căreia cei doi vor fi anunțați în noile funcții.

Gigi Becali: ”I-am angajat. Gata, la treabă”

„Azi i-am angajat pe Szukala și pe Rusescu, pe toate pozițiile. Discutăm după două săptămâni, acum să se uite la jucători. Gata, la treabă. Conduce Reghecampf, avem manager, nu e problemă, avem, avem.

Reghe mi-a zis că s-a întâlnit cu Szukala. I-am spus și eu. Fundaș central, dar pe care îl vreau eu. Nu vreau combinativ, nu, o să coste multe milioane și nu dă cu capul. Eu vreau ca Szukala, să dea cu capul în toate, dar nu ca la Ludogoreț. Szukala mi-a zis că a terminat școala la FIFA, știe 5 limbi străine, Rusescu a terminat și el școala.

Mi-a dat numărul de telefon, vrei să lucrezi, gata, începe treaba, l-am sunat și pe Rusescu, gata, a zis că e visul lui. Nu au ce să demonstreze, îi vom angaja, le știu caracterul lor, nu au ce demonstra. Szukala vrea team manager, ce face: din decembrie până în iunie el trebuie să aibă 2-3 jucători valoroși, selectați. Nu să îi zic eu”, a spus Gigi Becali.