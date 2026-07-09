”U” Cluj joacă primul tur din preliminariile Europa League împotriva lui Dinamo Kiev în meciul tur, care se desfășoară pe Arena Lublin din Lublin (Polonia).

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Vladislav Blănuță se află în tribunele arenei din Polonia, unde se joacă Dinamo Kiev - ”U” Cluj din preliminariile Europa League.

Jucătorul nu mai intră în planurile antrenorului Igor Surkis și își dorește să plece de la echipa ucraineană în această vară, dar transferul lui nu va fi ușor de realizat.

Atacantul de 24 de ani a jucat 11 meciuri pentru Dinamo Kiev și a reușit să marcheze un gol.

Un milion de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt.

Daniel Pancu, despre situația lui Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”

Blănuță nu s-a adaptat la gruparea ucraineană, iar, după ce fanii lui Dinamo Kiev au descoperit niște postări pro-ruse pe rețelele sociale, situația lui Blănuță s-a complicat brusc.

Atacantul își dorește să plece de la echipa condusă de Igor Surkis, însă, deși a fost dorit de Dinamo în iarnă, transferul nu s-a putut realiza din cauza regulamentului FIFA, care interzice ca un fotbalist să joace pentru mai mult de două echipe într-un singur sezon.

Astfel, Blănuță a fost forțat să rămână la Dinamo Kiev, chiar dacă nu a mai fost inclus în planurile antrenorului Igor Kostyuk. Blănuță speră să prindă un transfer în această vară, iar Dinamo încă nu a renunțat la visul de a-l transfera, însă ucrainenii cer o sumă de transfer consistentă având în vedere că au plătit în schimbul său nu mai puțin de două milioane de euro.

După amicalul dintre Rapid și Dinamo Kiev, Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță, iar antrenorul Rapidului a fost impresionat de ceea ce i-a povestit jucătorul.

”Săracul, prin ce trece... I-am spus să iasă puternic din toată situația asta... I se întâmplă niște lucruri, mi le-a povestit. Va ieși mai puternic, va ieși mai puternic, cu siguranță. Nu știu când se va întâmpla lucrul ăsta. Își dorește să plece, doar că e foarte greu în momentul de față”, a spus Daniel Pancu.