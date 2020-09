Koeman, ai vazut asta?! Pasa de gol si o dubla de SENZATIE pentru 'killer-ul' Suarez la DEBUTUL in tricoul lui Atletico Madrid! 

Luis Suarez a debutat pentru Atletico Madrid in meciul cu Granada, incheiat cu scorul de 6-1 pentru madrileni.

Uruguayanul a inceput meciul ca rezerva, fiind vazut relaxat in tribune, bucurandu-se de meci.

In minutul 70, Diego Simeone a decis sa-l trimita in teren, in locul lui Diego Costa. Suarez a avut nevoie de doar doua minute pentru a-i demonstra antrenorului ca a fost o schimbare inspirata.

In minutul 72, uruguayanul i-a dat o pasa de gol lui Llorente. Apoi, in minutul 85, Suarez a inscris superb cu capul in vinclu, din interiorul careului, dupa un assist al lui Llorente.

Pentru a-i demonstra lui Simeone ca merita mai mult de 20 de minute pe teren, atacantul adus de la Barcelona a mai marcat o data si in prelungiri, stabilind scorul final, 6-1.

Luis Suarez scores his second goal on his debut. 2 goals 1 assist. #AtletiGranada

