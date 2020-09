ANUNT DE ULTIMA ORA! Jucatorul Rapidului, Catalin Hlistei, a fost depistat dopat! Ce urmeaza pentru el acum

Catalin Hlistei, unul dintre cei mai buni jucatori de la Rapid in actualul sezon, a fost despitat dopat.

Jucatorul Rapidului a picat testul chiar dupa meciul cu ACS Comuna Recea, unde a si reusit sa marcheze. Cei din interiorul clubului Rapid au recunoscut ca a picat testul antidoping, potrivit TelekomSport. El a aflat acest lucru la finalul partidei pierdute cu Recea, scor 1-2. Maine dimineata, pe 28 septembrie Hlistei va merge la sediul ANAD pentru declaratii si pentru a se stabili cum a ajuns sa consume substante interzise. Deocamdata nu se stie exact ce a consumat, iar investigatia este in curs de desfasurare.

In acest sezon Hlistei a reusit sa marcheze 5 in goluri in tot atatea meciuri pentru Rapid. Fotbalistul a fost transferat de la Sportul Snagov in 2019 si mai are contract cu echipa din Giulesti pana in 2021.