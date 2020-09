Gol EXTRATERESTRU in fata lui Guardiola! Vardy a marcat cu o executie pe care o reuseste unul dintr-o mie de jucatori! Ce a putut sa faca

Vardy este de neoprit si acest sezon!

Atacantul englez a reusit o tripla impotriva lui Manchester City, iar "vulpile", ii conduc cu 3-1 pe milionarii lui Pep Guradiola. City a deschis repede scorul prin Mahrez in minutul 4. In minutul 37, Vardy a punctat din penalty, iar in minutul 54 a reusit o adevarata bijuterie! Varful englez l-a invins pe portarul lui City cu o minge expediata in plasa cu calcaiul, dupa o centrare venita din banda. Varful lui Leicester si-a trecut in cont golul cu numarul 3 in minutul 58 dupa o alta lovitura de la 11 metri.

Vardy se afla la golul numar 5 in acest sezon de Premier League in doar 3 meciuri.

What a finish from Jamie Vardy ???? pic.twitter.com/Fv6L8mUZv7 — FIFA 21 News (@FUT21News) September 27, 2020