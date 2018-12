FCSB 2-0 VIITORUL | Mesajul DUR al lui Dica pentru stelisti inainte de meci! Dezvaluirea lui Filip: "Ne-a spus un singur lucru!"

FCSB a invins cu 2-0 Viitorul la Pitesti.

Pentru stelisti au marcat Florin Tanase din penalty si Lucian Filip.

La finalul partidei, Filip a marturisit ca Dica le-a spus sa lupte ca la razboi cu echipa lui Hagi si ca victoria e ca o gura de aer proaspat.

"Am luptat pentru fiecare minge, am dat totul pe teren si am invins!

Ma bucur ca am marcat, sunt intr-o forma foarte buna. Intr-un fel, era normal sa vina si acest gol, dupa atatia ani in care am avut foarte multe accidentari. Sunt fericit

Inainte de meci ne-a spus un singur lucru: <<Astazi vreau razboi de la voi!>>.

Nede si Junior cred ca au facut un meci foarte bun. In acest sezon ne-am lovit de foarte multe accidentari. Daca alte echipe ar fi avut problemele noastre, ar fi fost mult mai jos in clasament.

Aceasta victorie e ca o gura de aer!

Ma bucur ca lumea asociaza FCSB cu numele de Steaua si ca ne vad in continuare adevarata Steaua", a spus Filip dupa meci.