Becali a revenit cu clarificări, după reacția tăioasă a lui Gică Hagi despre FCSB - Viitorul 2-5, din 2013

Pentru a oferi un exemplu de cum ar fi trebuit să procedeze Pandele, primarul din Voluntari, echipa care a încurcat FCSB-ul, Gigi Becali a făcut o serie de dezvăluiri incredibile, povestind un moment din sezonul 2012/13, când echipa sa a jucat cu Viitorul Constanța, echipa lui Gică Hagi, care se lupta pentru a evita retrogradarea.

Finanțatorul vicecampioanei a povestit cum și-a ajutat nașul, pe Gică Hagi, acționând împotriva dorințelor lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei de la acea vreme, și trimițând în teren copiii, pentru a se asigura că Viitorul câștigă și rămâne în prima ligă. Meciul s-a încheiat 5-2 pentru constănțeni, care s-au salvat de la retrogradare.

„A fost vreo discuție? Păi Hagi, vreodată, la orgoliul lui, cere vreodată să se dea cineva la o parte? Eu am spus la modul frumos, eu eram implicat pentru finul meu, am spus ce am făcut eu pentru el. Ce corupție? Am jucat cu rezervele. N-am spus că m-am dat la o parte, n-a fost dare la o parte. A fost jucat cu niște jucători care nu erau titulari”, a spus Becali, la Digi Sport.

Reacția lui Gică Hagi, după declarațiile făcute de Becali

Hagi a clarificat lucrurile prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul clubului său. ”Becali nu știe să piardă”, a spus ”Regele”.

„Doresc să clarific public, încă o dată, așa cum am făcut-o și în alte rânduri, că între mine și Gigi Becali sau între reprezentanții celor două cluburi NU A EXISTAT NICIODATĂ și vă asigur că NU VA EXISTA nici în viitor, absolut nicio discuție care să afecteze integritatea competiției!

Gigi Becali a demonstrat, încă o dată, că nu știe să piardă. În sport mereu este un învingător și un învins, iar pentru mine lucrurile sunt foarte clare, toate meciurile trebuie câștigate numai pe teren.

În rest, tot ce s-a scris și s-a vorbit despre acest subiect sunt NUMAI speculații! Cu stimă, Gheorghe Hagi!”, se arată în comunicatul emis pe site-ul Farului Constanța.