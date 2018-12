"He's the MAN!" Englezii anunta LUPTA in Premier League pentru starul de la FCSB! Echipele care intra in licitatie pentru Dennis Man

Englezii de la The Sun scriu astazi despre jucatorul celor de la FCSB.

Marea dorinta a lui Gigi Becali de a-l vinde pe o suma record pe Dennis Man incepe sa prinda contur. Presa din Anglia scrie astazi despre tanarul jucator de 20 de ani de la FCSB si ca Tottenham este ultimul club care a intrat in competitie pentru semnatura jucatorului.

Intr-un articol al carui titlu este "He's the Man", cei de la The Sun scriu ca Spurs si Manchester United il monitorizeaza pe Man si ca in 2019 va exista o licitatie pentru Man. Pochettino a trimis special un scouter pentru a-l urmari pe Man la partida cu Viitorul de aseara, amanata pentru diseara.

Cristi Bivolaru, directorul general de la Viitorul, a declarat astazi la Ora Exacta in Sport ca Ianis Hagi era jucatorul tintit de scouterul lui Tottenham, insa jurnalistii englezi il mentioneaza pe Man. Cei de la The Sun mai aduc aminte ca Man s-a aflat pe lista preliminara de 100 de jucatori nominalizati la trofeul Golden Boy acordat de Tuttosport.