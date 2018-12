FCSB - VIITORUL, LIVE 20.00 | Anuntul facut de observatorul partidei de la Pitesti! Ce se intampla daca NU se va putea juca nici astazi

Scenariul de duminica seara se poate repeta.

Partida dintre FCSB si Viitorul a fost amanata cu 24 de ore din cauza cetii si exista sanse toata situatia sa se repete. Marius Avram, arbitrul intalnirii, va decide la ora 20.00 daca meciul se poate disputa in conditii normale. In cazul in care vizibilitatea nu va fi la un nivel acceptabil, meciul va fi amanat cu o ora.

Daca nici la ora 21.00 nu se va putea disputa partida, meciul nu se va mai juca in acest an! Observatorul jocului, Paul Mincu, a confirmat procedura.

"Indiferent care sunt prognozele meteo, noi vom fi la stadion, gata pentru startul meciului. Vom vedea care sunt conditiile, iar daca nici acum nu se va putea juca, atunci il vom reprograma noi. Vom vedea cand, in functie de datele disponibile" a spus Paul Mincu pentru Digi Sport.

Cei de la Viitorul, prin vocea lui Cristi Bivolaru, au anuntat la Ora Exacta din Sport de la Pro X ca vor propune ca partida sa se joace cu o saptamana inainte de reluarea campionatului dupa pauza de iarna, in cazul in care meciul nu se putea disputa in aceasta seara.