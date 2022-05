Reacția lui Gică Hagi, după dezvăluirile făcute de Gigi Becali despre meciul FCSB - Viitorul 2-5, din 2013

Pentru a oferi un exemplu de cum ar fi trebuit să procedeze Pandele, primarul din Voluntari, echipa care a încurcat FCSB-ul, Gigi Becali a făcut o serie de dezvăluiri incredibile, povestind un moment din sezonul 2012/13, când echipa sa a jucat cu Viitorul Constanța, echipa lui Gică Hagi, care se lupta pentru a evita retrogradarea.

Gică Hagi, reacție după dezvăluirile făcute de Gigi Becali

Finanțatorul vicecampioanei a povestit cum și-a ajutat nașul, pe Gică Hagi, acționând împotriva dorințelor lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei de la acea vreme, și trimițând în teren copiii, pentru a se asigura că Viitorul câștigă și rămâne în prima ligă. Meciul s-a încheiat 5-2 pentru constănțeni, care s-au salvat de la retrogradare.

Hagi a clarificat lucrurile prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul clubului său. ”Becali nu știe să piardă”, a spus ”Regele”.

„Doresc să clarific public, încă o dată, așa cum am făcut-o și în alte rânduri, că între mine și Gigi Becali sau între reprezentanții celor două cluburi NU A EXISTAT NICIODATĂ și vă asigur că NU VA EXISTA nici în viitor, absolut nicio discuție care să afecteze integritatea competiției!

Gigi Becali a demonstrat, încă o dată, că nu știe să piardă. În sport mereu este un învingător și un învins, iar pentru mine lucrurile sunt foarte clare, toate meciurile trebuie câștigate numai pe teren.

În rest, tot ce s-a scris și s-a vorbit despre acest subiect sunt NUMAI speculații! Cu stimă, Gheorghe Hagi!”, se arată în comunicatul emis pe site-ul Farului Constanța.

Ce a declarat Gigi Becali

„Ce vrei mă, dacă finul meu (n.r. Pandele), care eu cred că mă iubește, e finul meu și eu îl iubesc. Bă, când a fost vorba de interes, a făcut împotriva mea, ce mai vrei? Și nu doar împotriva mea! Lasă cu plânsul, nu vorbim de plâns. Am spus că mă iubește, dar ei fac și împotriva dragostei. Dacă îl iubești pe unul, când a fost cu Gică în 2012 de retrograda Farul (n.r. Viitorul), Reghe făcea pe nebunul: 'Bă, că nu știu ce'...ce, mă? Du-te, mă, de aici, asta e echipa!

Stai, domnule, că o fi, că pățim, eu îmi dau demisia...' Dă-ți, mă, demisia de acum! Păi, cum adică? Dacă eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, când nu am niciun interes? Băi, mă las și de fotbal! Cum să nu ajut pe nașul meu? Și Reghe făcea figuri. Am pus doar copiii, a bătut nașul cu 5-1, că avea nevoie. Păi, ce, a trebuit să îmi spună mie nașul, să îmi spună Hagi ceva? Păi, eu îl ajut pe nașul meu, mă! Poți să te dai peste cap tu, eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, îl ajut și l-am ajutat, țineți minte.

Păi, Reghe că el nu face așa ceva. Ce vorbești, mă? I-am spus lui MM, mi se pare că el era atunci, i-am spus: 'bă, tu te duci cu pancarta și faci schimbările pe care le zic dacă nu conduce nașul și asta este echipa pe care o dai, tu o dai, nu antrenorul. Echipa asta iese cu copiii'. Păi, dacă eu nu pot să îl ajut pe nașul meu și nu îl ajut înseamnă că eu sunt criminal, mă! Cum să fac împotriva nașului meu când nu am niciun interes. Atunci ei nu mai țin cont.

Spune finul meu: 'domnule, eu în Grecia...' Păi, ce să cauți, mă, în Grecia? Băi, nu te mai duce în Grecia! Băi, are nevoie nașul meu, nu mai plec în Grecia. De ce? Pentru că știu că nu mă ascultă Ciobotariu și cu Bălănescu. 'Băi, Bălănescule și Ciobotariule, ia veniți încoace. Băi, așa să faceți, noi avem nevoie să jucăm în Cupă, nu că îl ajut pe nașul, dar jucăm în Cupă, să fie dreptatea'”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.