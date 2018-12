DEZASTRU pentru Nita la nici un an de la transfer: a ramas in afara lotului la Sparta! Solutie pentru FCSB?

FCSB cauta portar in pauza de iarna.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dezamagit de prestatiile lui Balgradean, Gigi Becali a anuntat de mai multe ori ca vrea sa transfere un portar valoros la FCSB in aceasta iarna. Tanarul Andrei Vlad este nu este concurenta pentru Balgradean, care a avut mai multe gafe in acest sezon.

Becali il dorea pe Iliev de la Astra, insa o varianta surprinzatoare poate fi Florin Nita, plecat iarna trecuta in Cehia, la Sparta Praga. Nita a refuzat de mai multe ori sa plece de la FCSB, insa iarna trecuta nu a mai avut de ales. Becali a primit o oferta buna de la Sparta si a decis sa-l cedeze in Cehia.

Nita a avut parte de un debut bun in Cehia, acolo unde au ajuns si Stanciu si Chipciu, fostii sai colegi de la FCSB.

Situatia echipei este catastrofala insa in acest sezon, doar locul 5, la 15 puncte in spatele liderului Slavia Praga.

Nita a fost doar rezerva in ultima perioada, iar la partida de aseara cu Teplice n-a mai prins nici macar lotul. Anumite greseli l-au deranjat pe antrenorul cehilor, iar acesta a decis sa se bazeze pe cehul Heča. Acesta este mai tanar, are 27 de ani si a fost adus in vara de la Slovacko.

Fanii au cerut vedelor sa plece, iar conducerii ca antrenorul sa fie demis. In aceste conditii, Nita poate reprezenta o solutie neasteptata pentru Becali in aceasta iarna. Portarul are 31 de ani si a fost unul dintre cei mai buni oameni ai FCSB in ultimii ani. Nita are si acum cota buna, 2,5 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.de.

Cota lui Nita chiar a crescut de cand a plecat din tara, in urma cu 10 luni. 18 meciuri a jucat Nita pana acum pentru Sparta, echipa care mai are de disputat un meci oficial in acest an.