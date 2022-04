FCSB este obligată să câștige pentru a mai spera la titlu, distanța dintre bucureștenii și CFR Cluj fiind acum de opt puncte. În această etapă, campioana joacă pe terenul Universității Craiova, azi, de la ora 20:30.

FC Voluntari i-a pus gând rău lui FCSB

FC Voluntari vine după două victorii, 3-1 contra Universității Craiova și 1-0 împotriva Farului, ambele pe teren propriu, iar ilfovenii anunță că așteaptă un nou rezultat mare pentru a continua să spere la cupele europene, acesta fiind obiectivul clubului în finalul de sezon.

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui FC Voluntari, recunoaște că echipa sa va avea și un mic avantaj, acela că Toni Petrea este suspendat și nu va putea sta pe bancă la partida de pe Arena Națională.

"Va fi un joc greu. Întâlnim FCSB, o echipă mediatizată, care se luptă an de an pentru câștigarea titlului. E clar că vom întâlni o echipă rănită în orgoliu pentru că ei vin după o înfrângere. Clar ne așteptăm la o reacție a lor. Vor fi foarte motivați, au o echipă cu multă calitate la jucători, în special în linia de mijloc și atac. Avem moral bun, am câștigat două meciuri consecutive și ne dorim continuitate. Vrem să plecăm cu un rezultat bun.

În ultimul meci disputat cu FCSB am fost învinși în ultimul minut al jocului. Am fost frustrați, am fost supărați, dar eu cred că am arătat bine la jocul respectiv. Am avut o organizare bună defensivă și încercăm și de data asta să punem probleme. Suntem într-o formulă completă, mai puțin Budi. Îmi doresc să se recupereze cât mai repede. În rest, toată lumea e aptă.

Are patru cartonașe Toni Petrea, nu? Da, poate fi un avantaj pentru noi. În momentul în care antrenorul este pe bancă transmite lucrurile mult mai rapid, jucătorii sunt concentrați, conectați la ceea ce au de făcut, așa că poate fi un avantaj. În toată cariera mea de antrenor, eu n-am primit niciun cartonaș galben și nici roșu, deci nu mă interesează. Sincer! Asta e firea mea, mă mai controlez, mai țin în mine. Am avut multe meciuri în care am fost dezamăgit, dar am reușit să mă echilbrez, să țin în mine. Sper să nu mi se întâmple asta până la finalul carierei. Da, sincer sunt mândru pentru că n-am luat niciodată nici măcar un cartonaș galben.

Luptăm și ne pregătim pentru fiecare joc. Așa am pornit la începutul campionatului, ne-am propus să nu avem probleme cu retrogradarea. Iată că am ajuns în play-off, iar după trei etape avem o înfrângere la CFR și două victorii, cu Craiova și Farul. Ne dorim în continuare să punem probleme, luăm fiecare meci în parte, vrem să fim un adversar redutabil, puternic, așa că avem o atmosferă bună în lot, avem un moral bun. Ne dorim să jucăm în cupele europene, bineînțeles. Dacă am ajuns până aici, de ce să nu mergem mai departe? Dar e prematur, mai sunt multe meciuri de jucat.

E foarte important ce se va întâmpla în seara, la Craiova - CFR. Dacă Craiova va încurca CFR, e clar că FCSB va fi mult mai determinată. Sunt răniți în orgoliu, au pierdut acasă cu Craiova și așteaptă și ei", a spus Liviu Ciobotariu, la conferința de presă.

FC Voluntari se află locul 4 în Liga 1, cu 28 de puncte, la două lungimi în spatele poziției a treia, ocupată de Universitatea Craiova.