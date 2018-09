FC Botosani si-a prezentat ultimele achizitii: un italian trecut pe la Palermo si Boro, dar si un francez cu 100+ meciuri in Ligue 1

FC Botosani i-a prezentat astazi pe Diego Fabbrini si pe Lossemy Karaboue.

FC Botosani a oficializat transferurile lui Diego Fabbrini (28 de ani) si Lossemy Karaboue (30 de ani). Primul jucator, nascut in Italia, are o selectie in nationala tarii sale, in 2012, si a mai jucat la Empoli, Udinese, Palermo, Watford, Siena, Millwall, Birmingham, Middlesbrough, Spezia si Oviedo.

De cealalta parte, Lossemy Karaboue, care joaca pe postul de extrema, a evoluat la Sedan, Nancy, Troyes, Levadiakos si Valenciennes, avand peste 100 de meciuri in Serie A.

"Sunt de o saptamana la Botosani si ma simt minunat. Sunt incantat de colegii de echipa si de stafful tehnic. Imi place aici si de saptamana viitoare va fi mai bine pentru mine, pentru ca va veni si familia mea. Pana acum totul e in regula. Nu stiu inca prea multe despre echipele din campionat, insa cred ca sambata putem face un meci foarte bun.

Nu va fi usor, pentru ca in fotbal niciun meci nu este usor, dar cred ca vom castiga. Sper sa inscriu si sa ajut echipa sa castige. A fost alegerea mea sa vin in Romania si ma bucur de decizia pe care am luat-o. E un nou inceput in cariera mea. Imi propun sa castigam cat mai multe jocuri si sa dau totul pentru a-mi ajuta echipa", a spus Fabbrini la prezentare.

Lossemy Karaboue a recunoscut ca s-a sfatuit cu Hervin Ongenda inainte sa aleaga Botosaniul.

"Am vorbit cu Hervin si m-a sfatuit sa vin aici, pentru ca totul este in regula. Stiu cate ceva despre fotbalul romanesc, pentru ca am fost coleg cu Daniel Niculae la Nancy. Imi vorbea mult despre fotbalul si echipele de aici", a spus mijlocasul francez, cu origini ivoriene.