FCSB - FC BOTOSANI 21.30 | Doua transferuri anuntate chiar inaintea meciului din aceasta seara! Un fost atacant din nationala Italiei urmeaza sa semneze

Cei de la FC Botosani mai aduc 2 jucatori importanti.

FC Botosani ataca din nou calificarea in play-off dupa ce a ratat-o la limita in sezonul trecut. Dupa ce l-a adus pe Hervin Onghenda, jucator care a trecut pe la Paris Saint-Germain, acum Botosani mai transfera 2 jucatori importanti, anunta Monitorul de Botosani.

Primul dintre acestia este atacantul de 28 de ani, Diego Fabbrini. Acesta a jucat 30 de partide in Serie A pentru Empoli, Udinese sau Palermo, trecand si pe la Watford, Millwall si Middlesbrough. El a prins si o partida in nationala Italiei, in 2012. Fabbrini apartine de Birmingham City, cea care l-a imprumutat in ultimele 2 sezoane la Spezia si Oviedo.

Cel de-al doilea este Lossemy Karaboue, un mijlocas dreapta de 30 de ani crescut de Olympique Lyon. Nu a apucat sa joace pentru echipa mare a lui O.L., insa are peste 100 de partide in Ligue 1 pentru Nancy, Troyes sau Valenciennes. De ultimii s-a despartit in aceasta vara.



"Mai vin doi jucatori. Este vorba de italianul Fabrini si un francez. Ambii sunt jucatori ofensivi, de banda sau al doilea varf. Sper sa fie ok. Mai aveam nevoie de doi jucatori si poate in pauza asta reusesc sa se integreze. In seara asta vom juca cu ce avem. Sper sa faca un meci bun pentru ca e prima data cand vad in direct un meci Steaua, in deplasare" a confirmat mutarile Valeriu Iftime pentru Prosport.