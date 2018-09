Craiova mai negociaza un transfer din Italia! Atacantul dorit de Mangia in Banie

CS Universitatea Craiova negociaza aducerea unui atacant de 23 de ani din Italia, care a jucat ultima data in Serie C.

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio anunta ca Universitatea Craiova discuta transferul atacantului Davide Voltan, in varsta de 23 de ani, care a jucat ultima data la FeralpiSalo, in Serie C.



Voltan a jucat la FeralpiSalo sub forma de imprumut de la Genoa, iar acum este dorit si de Cadiz, din liga a doua spaniola.



Davide Voltan a mai fost legitimat in Serie B la Padova, dar a jucat doar 41 de minute in liga secunda din Italia.



El a mai trecut pe la Crotone (niciun meci jucat), Bassano Virtus si Ancona.