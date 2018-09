Al doilea jucator cu peste 100 de meciuri in Ligue 1 care a venit in Romania! Transfer tare in Liga I, in pauza internationala

Dupa Mongongu, fost la Monaco si Evian, care a semnat cu Poli Iasi, inca un francez cu peste 100 de meciuri in Ligue 1 a ajuns in Romania.

FC Botosani si-a luat si ea un francez cu peste 100 de meciuri in Ligue 1! Mijlocasul Lossemy Karaboue, fost la Nancy, Troyes si Valenciennes, cu 106 meciuri jucate in Ligue 1 si 4 goluri marcate, a semnat un contract pe doi ani.



Lossemy este al doilea transfer de marca reusit in ultima saptamana de echipa lui Valeriu Iftime, dupa legitimarea italianului Diego Fabbrini.



Lossemy Karaboue are 30 de ani si a mai jucat in Grecia, la Levadiakos.