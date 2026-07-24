Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 20:45, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Meciul disputat în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, s-a încheiat 3-2 pentru gruparea letonă.

Daniel Pancu o înțeapă pe FCSB după eșecul cu FK Auda: ”Noi tot spunem că suntem mari, suntem bogați unii”

La conferința de presă premergătoare meciului FC Botoșani - Rapid (luni, 27 iulie, 21:30), Daniel Pancu a vorbit și despre înfrângerea lui FCSB cu FK Auda din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League de joi seară (2-3).

Pancu a evidențiat că ar fi tratat altfel jocul dacă era la cârma roș-albaștrilor și a ținut să amintească de înfrângerile rivalei cu alte echipe mai slab cotate, cum ar fi Inter Club d'Escaldes sau Shkendija.

”Vedeți ce s-a întâmplat și aseară (n.r. joi, 23 iulie) în cupele europene. Noi tot spunem că suntem mari, suntem bogați unii, dar un jucător, mai ales când vine din Vest, se gândește de două ori dacă să vină sau nu în România și asta e o problemă.

Au fost accidente. La FCSB a fost un accident, cu siguranță. Nu știu cum au tratat jocul, dar la ce jucători aveau letonii prin atac, eu mi-aș fi luat alte măsuri, sincer.

Ei au mai pățit, i-au mai bătut o echipă din Andorra (n.r. Inter Club d'Escaldes) acum un sezon sau două. Shkendija e din categoria adversari buni, în comparație cu Auda”, a spus Daniel Pancu.

FCSB - FK Auda 2-3

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.

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