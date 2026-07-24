Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng

Transferurile lui Andrei Borza la Corum FK și Jakub Hromada în Grecia lasă un gol tactic în primul „11” al echipei din Giulești, iar „Pancone” s-a văzut obligat să opereze modificări importante în strategia de joc.

„Cu siguranță că nu poate fi plăcut când îți pleacă doi titulari, doi jucători de bază. Borza e foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, pentru că se crease o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul dintre cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor”, a subliniat Pancu.

În privința mijlocașului defensiv slovac, antrenorul a spus: „Hromada, ca poziționare defensivă... E cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, la jocul fără minge, la poziționare și la închiderea culoarelor spre poartă”.