Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng

Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng Fotbal intern Pancu
SPORT.RO
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Antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu, a vorbit despre plecările recente de la Rapid, în contextul în care echipa speră să se lupte la campionat în acest sezon.

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Daniel PancuRapidSuperliga
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Transferurile lui Andrei Borza la Corum FK și Jakub Hromada în Grecia lasă un gol tactic în primul „11” al echipei din Giulești, iar „Pancone” s-a văzut obligat să opereze modificări importante în strategia de joc.

„Cu siguranță că nu poate fi plăcut când îți pleacă doi titulari, doi jucători de bază. Borza e foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, pentru că se crease o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul dintre cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor”, a subliniat Pancu.

În privința mijlocașului defensiv slovac, antrenorul a spus: „Hromada, ca poziționare defensivă... E cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, la jocul fără minge, la poziționare și la închiderea culoarelor spre poartă”.

Varianta surpriză testată în cantonament

Deși despărțirile s-au concretizat abia după startul sezonului, antrenorul a anticipat plecările și a încercat să găsească soluții printre jucătorii pe care îi are deja în lot.

„Știam de la început că pot apărea oferte pentru jucători. Mi-ar fi convenit, cu siguranță, să se întâmple asta cu trei săptămâni înainte. Suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem.

Borza era de mult timp primul pe listă. Avem variante din categoria under pe poziția aia. Eu zic că avem un jucător bun pe poziția asta, nu știu să zic acum dacă vine un alt fundaș stânga. Rareș Pop a jucat extraordinar în pregătiri în poziția respectivă”, a mai spus Pancu.

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