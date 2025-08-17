Laurențiu Rus, cel care i-a ținut locul suspendatului Dan Petrescu, a avut un discurs tranșant la final, măcinat de ratarea unei victorii considerate "imperios necesare".



Partida de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" a fost un adevărat carusel. Clujenii au condus de trei ori, prin reușitele lui Emerllahu (19), Cordea (42) și Korenica (79), dar s-au văzut egalați de fiecare dată de o echipă a Botoșaniului care nu a cedat lupta, marcând prin Kovtaliuk (36), Suta (54) și Mailat (82).



În fața tirului ofensiv al gazdelor, eroul oaspeților a fost, fără îndoială, portarul Giannis Anestis, care a avut intervenții salvatoare în nenumărate rânduri.



Laurențiu Rus, discurs tăios



Întrebat despre fragilitatea defensivă, o problemă tot mai evidentă la CFR, Laurențiu Rus nu a ocolit subiectul sensibil și a identificat public punctul nevralgic al echipei sale.



"Aici e punctul cel mai dureros. Să joci acasă și să iei din nou trei goluri e dureros pentru CFR", a transmis antrenorul.



Fără să rostească numele portarului Micai, autorul unor erori vizibile, Rus a trimis o săgeată clară către vestiar: "Suntem o echipă, un grup, vom analiza toate aspectele, fiecare trebuie să știe ce a făcut, pentru a progresa", a mai spus el.



În ciuda dezamăgirii, tehnicianul a găsit și motive de a-și lăuda jucătorii pentru dăruință. "Trebuie apreciată atitudinea jucătorilor noștri, au arătat o altă atitudine față de ultimele meciuri, inclusiv cele cu Braga. Avem jucători cu calitate, am avut extrem de multe ocazii, dar am întâlnit un portar în formă maximă", a încheiat Rus.

