FC Botoșani a smuls egalul în Gruia, după o partidă spectaculoasă cu CFR Cluj. Moldovenii au egalat în finalul meciului grație reușitei lui Mailat, care a fost servit perfect de Ongenda.
Valeriu Iftime a dezvăluit că nu l-ar refuza pe Marko Dugandzic
Patronul lui FC Botoșani a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și s-a declarat nemulțumit de jocul făcut de echipa sa cu CFR Cluj.
Întrebat dacă moldovenii vor mai face transferuri în următoarea perioadă, Valeriu Iftime a oferit un răspuns categoric, dar a dezvăluit că nu l-ar refuza pe Marko Dugandzic dacă ar putea să îl aducă.
„(n.r. Va mai face FC Botoșani transferuri în următoarea perioadă?) Nu, în momentul ăsta nu. Nu ne plângem, nu căutăm pe un anumit post. În momentul ăsta suntem mulțumiți de lot, dar poate să mai apară un Ongenda doi și atunci aș lua. Dacă vine Dugandzic atunci îl iau, sau Cabrera (n.r. Gonzalo Cabrera).”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.
Marko Dugandzic a semnat liber de contract cu FC Seoul, în finalul lunii februarie, după despărțirea de Al-Tai.
Atacantul mai are contract cu echipa din Coreea de Sud până la finalul anului. Dugandzic a reușit trei goluri în 22 de meciuri jucate pentru FC Seoul.
- 900.0000 de euro este cota croatului, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Valeriu Iftime a fost nemulțumit de jocul lui FC Botoșani
Iftime a criticat felul în care s-a prezentat echipa sa în partida cu CFR Cluj, chiar dacă rezultatul obținut de FC Botoșani a fost unul excelent.
Omul de afaceri l-a lăudat pe portarul Giannis Anestis pentru intervențiile salvatoare din Gruia.
„Prima repriză a fost proastă din punctul meu de vedere și meciul în final a fost un meci prost, pentru că dacă nu era portarul (n.r. Giannis Anestis) ne nimiceau pur și simplu. Adică un meci în care să ai trei-patru ocazii, iar una să fie ocazia campionatului, iar portarul să o scoată, înseamnă că ori sunt ăia prea proști, ori portarul e prea bun, ori e o combinație. Rezultatul este prea bun pentru noi la ce am jucat ieri.”, a spus patronul lui FC Botoșani despre remiza cu CFR Cluj.
Transferurile făcute de FC Botoșani
Antrenor - Leo Grozavu (confirmat)
Veniri - Andrei Dumitru (FC Toronto II / gratis), Mykola Kovtalyuk (Kolos Kovalivka / gratis), Djibril Diaw (Bordeaux / gratis), Miguel Munoz (Piast Gliwice / gratis), Mihai Bordeianu (Poli Iași / gratis), Sebastian Mailat (Sepsi / gratis), Riad Suta (GOSK Gabela / gratis), Andrei Dumiter (UTA Arad / gratis), Antonio Dumitru (SR Brașov / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Răzvan Creț (Minaur Baia Mare), Narcis Ilaș (Ceahlăul), Bogdan Filip (Cetatea Suceava), Șerban Tomache (Șomuz Fălticeni), Denis Ștefan (Gloria Ultra), Codrin Cărăușu (Rădăuți)
Plecări - Adi Chică-Roșă (Petrolul / gratis), Patricio Matricardi (Persib / gratis), Jaly Mouaddib (Aradippou / gratis), Daniel Celea (Chindia / gratis), Alin Șeroni (Poli Iași / gratis), Ale Diez (Stal Mielec / gratis), Alexandru Albu (Chindia / gratis), George Sorodoc (Buc. Rădăuți / împrumutat), Paul Iacob (Rapid / împrumut expirat), Robert Filip (CFR Cluj / împrumut expirat), Damian Cimpoeşu (Sănătatea Cluj / împrumut expirat)