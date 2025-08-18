FC Botoșani a smuls egalul în Gruia, după o partidă spectaculoasă cu CFR Cluj. Moldovenii au egalat în finalul meciului grație reușitei lui Mailat, care a fost servit perfect de Ongenda.

Valeriu Iftime a dezvăluit că nu l-ar refuza pe Marko Dugandzic

Patronul lui FC Botoșani a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și s-a declarat nemulțumit de jocul făcut de echipa sa cu CFR Cluj.

Întrebat dacă moldovenii vor mai face transferuri în următoarea perioadă, Valeriu Iftime a oferit un răspuns categoric, dar a dezvăluit că nu l-ar refuza pe Marko Dugandzic dacă ar putea să îl aducă.



„(n.r. Va mai face FC Botoșani transferuri în următoarea perioadă?) Nu, în momentul ăsta nu. Nu ne plângem, nu căutăm pe un anumit post. În momentul ăsta suntem mulțumiți de lot, dar poate să mai apară un Ongenda doi și atunci aș lua. Dacă vine Dugandzic atunci îl iau, sau Cabrera (n.r. Gonzalo Cabrera).”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Marko Dugandzic a semnat liber de contract cu FC Seoul, în finalul lunii februarie, după despărțirea de Al-Tai.

Atacantul mai are contract cu echipa din Coreea de Sud până la finalul anului. Dugandzic a reușit trei goluri în 22 de meciuri jucate pentru FC Seoul.