OFICIAL Transfer anunțat astăzi de U Cluj! Noul jucător vine de la PAOK Salonic

Transfer anunțat astăzi de U Cluj! Noul jucător vine de la PAOK Salonic Baschet
SPORT.RO
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Campioana continuă campania de achiziții.

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U-BT ClujPAOK SalonicU ClujLeland WalkerFIBA Basketball Champions League
Din articol

Echipa U BT Cluj anunţă, miercuri, cooptarea în lot a jucătorului american Leland Walker (23 de ani), sub formă de împrumut de la PAOK Salonic. 

În preliminariile Ligii Campionilor, de luna trecută, a înscris 42 de puncte împotriva vicecampioanei CSM Raiffeisen Oradea.

Leland Walker este conducător de joc

Născut pe 12 aprilie 2003, conducătorul de joc american, înalt de 185 cm, se află în acest sezon la prima experienţă în baschetul profesionist, după încheierea carierei universitare în Statele Unite.

În sezonul 2025-2026, acesta a evoluat pentru University of Wyoming, în NCAA, unde a înregistrat medii de aproximativ 13,5 puncte şi 3,8 pase decisive pe meci.

Din SUA în Europa

Sosit în Finlanda la finalul verii, la Salon Vilpas, jucătorul originar din Indianapolis a atras atenţia încă de la turneul de calificare pentru cel de-al 11-lea sezon al FIBA Basketball Champions League, desfăşurat în perioada 14-20 septembrie.

Cu 29 de puncte înscrise împotriva celor de la Patrioti Levice, 33 contra Bakken Bears Aarhus şi 42 în duelul cu CSM CSU Raiffeisen Oradea, Leland Walker şi-a ajutat echipa să obţină prima calificare din istorie în faza principală a competiţiei.

Cele 42 de puncte marcate împotriva rivalilor orădeni l-au propulsat pe american pe primul loc în clasamentul celor mai multe puncte înscrise într-un singur meci din istoria calificărilor pentru FIBA BCL.

Evoluţiile sale nu se rezumă însă doar la punctele marcate. Pe lângă media de 24,5 puncte pe meci în primele două partide din Grupa C a FIBA BCL, fundaşul american a înregistrat şi 7,5 pase decisive pe întâlnire, demonstrând că, pe lângă capacitatea de a finaliza, ştie să îşi pună şi colegii în valoare pe faza ofensivă.

După prestaţiile din calificări şi cele două apariţii din Grupa C a sezonului regulat, Leland Walker a fost inclus de site-ul oficial al competiţiei în Top 10 al cursei pentru titlul de MVP al sezonului.

Fundaşul american întăreşte lotul campioanei României, care nu are cel mai fericit debut de sezon, înregistrând deja trei înfrângeri în BKT EuroCup şi două în Liga Adriatică.

După Salon Vilpas, Walker a fost cooptat zilele trecute de PAOK Salonic până în 2029, iar la U BT Cluj va evolua sub formă de împrumut până la finalul actualei stagiuni.

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