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Denis Drăguș a fost adus liber de contract de FCSB, de la Trabzonspor, dar s-a accidentat înaintea pauzei intenționale trecute, în meciul cu Universitatea Craiova din Superliga României.

Drăguș vrea să joace de ceva timp, să revină pe teren, dar stafful tehnic nu vrea să mai riște, astfel că atacantul român va juca, poate, 30 de minute cu ”U” Cluj în etapa următoare din Superliga, dar momentan nimic nu e sigur. Totul depinde de modul în care se va prezenta din punct de vedere medical și fizic.

Bogdan Lobonț, sincer despre situația lui Denis Drăguș la FCSB: ”Așteptăm de două luni”

Denis Drăguș a debutat în Superliga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.

Invitat în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, Bogdan Lobont, fostul portar de la Dinamo, Ajax sau AS Roma, a declarat că, deja, se așteaptă de foarte mult timp ca Denis Drăguș să intre. În plus, a luat în calcul și așteptările mari de la el, dar această perioadă pare ca nu se mai termină.

Denis Drăguș a venit în septembrie la FCSB, de la Trabzonspor

De mai bine de trei luni sunt anunțate performanțele și realizările pe care atacantul promite să le aibă în tricoul FCSB. În plus, și conducerea fostei campioane din Superliga României anunță cu surle și trâmbițe ca va da un randament fantastic atacantul.

”Ne ducem spre trei luni de când tot e așteptat Drăguș! Din câte am înțeles, nu ar fi o problemă musculară la el, dar că e o problemă la ligamentul colateral, care, oricât de minoră e problema, supără!”, a spus Bogdan Lobonț în cadrul emisiunii VOYO Sport Live!

La ora actuală, 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt. Altfel, 28 de selecții și șapte goluri are atacantul la echipa națională a României.