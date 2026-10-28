Mirel Rădoi a fost dat afară de Gaziantep după doar patru luni, după ce semnase cu formația din Turcia la finalul lunii aprilie.

Antrenorul român este liber de contract din 31 august, dar se pare că ar putea semna în următoarea perioadă cu un nouă echipă.

Cu cine semnează Mirel Rădoi: „E dificil!”

Mirel Rădoi ar putea rămâne la o echipă din afară la două luni după despărțirea de Gaziantep. Antrenorul român s-ar fi înțeles cu Asteras Tripoli și este foarte aproape să semnez, conform GSP.ro.

Despre posibilitatea ca tehnicianul român să ajungă la formația din Grecia s-a vorbit și în emisiunea VOYO SPORT LIVE.

Bogdan Lobonț este de părere că Mirel Rădoi ar trebui să își găsească o echipă unde să primească mai multă încredere și să stea mai mult.

„E dificil pentru că Mirel începe și face o treabă foarte bună la Craiova și pot să pun că el a pus bazele Craiovei, care este acum. Nu știu de ce a plecat de acolo, pentru că nu am înțeles mișcarea cu venirea la FCSB, de unde a plecat în Turcia după patru sau cinci etape.

În Turcia, ia echipa din mers, începe sezonul și pleacă și de acolo repede. Nu vrea ca Mirel Rădoi, pentru că eu îl consider un antrenor foarte bun, să meargă la oricare altă echipă și să stea o perioadă atât de scurtă cum a stat la ultimele lui echipe. Vreau să văd ce va face la o echipă unde va sta cel puțin un an, pentru că atunci putem să vedem adevărata lui valorare, adevăratul lui potențial, pentru că eu îl consider un antrenor foarte bun. A făcut ceva extraordinar la U21.

Poate să ducă o echipă de nivel mediu în Grecia mai sus, mi se pare că s-au bătut la cupele europene. Depinde de ce buget va avea și de modelul de joc pe care vrea să îl implementeze acolo”, a spus Bogdan Lobonț în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.