Românul care l-a ținut pe bancă pe Harry Kane face dezvăluiri surprinzătoare despre starul englez

Românul care l-a ținut pe bancă pe Harry Kane face dezvăluiri surprinzătoare despre starul englez Fotbal extern
SPORT.RO
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Adrian Pătulea, fostul atacant care s-a luptat pentru un loc de titular cu vârful englez la Leyton Orient, a rememorat perioada petrecută alături de actualul câștigător al Balonului de Aur.

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Cei doi fotbaliști au împărțit vestiarul vreme de patru luni în anul 2011, când vârful britanic, pe atunci în vârstă de 17 ani, a fost cedat sub formă de împrumut de Tottenham la Leyton Orient.

„Harry Kane a primit și doza aceea de încredere de care un copil de 17 ani avea nevoie. Avea o disciplină de joc extraordinară pentru cineva de vârsta lui. Era disciplinat și juca foarte matur pentru un copil de 17 ani. În vestiar era sfios, era un exemplu. Dacă aș vrea să-i dau un exemplu propriului meu copil, l-aș da pe Kane din vestiar. Era decent, nu se manifesta cu tupeu, avea bun-simț”, a spus Adrian Pătulea, potrivit GSP.

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Cum a compensat englezul lipsa calităților tehnice

Adrian Pătulea este de părere că fostul său coleg a meritat pe deplin Balonul de Aur. Totuși, românul a admis că în perioada petrecută împreună nu anticipa o asemenea ascensiune, întrucât tânărul atacant avea un stil de joc axat pe aparițiile la finalizare, fără calitățile fizice sau explozia unor nume ca Messi, Cristiano Ronaldo, R9 ori Ronaldinho.

„E o lecție de viață incredibilă. Este o palmă pentru orice jucător să înțeleagă că un fotbalist precum Kane, care nu a avut vreun talent brazilian, a arătat ce înseamnă seriozitatea și bunul-simț. E o palmă dată tuturor jucătorilor talentați care se consideră superiori din acest punct de vedere. Munca bate talentul! Este incredibil. Ca fost coleg și ca jucător de fotbal, mi-a plăcut foarte mult de el, dar îmi era greu să-mi imaginez că va câștiga Balonul de Aur. Dar uite ce face munca!”, a adăugat fostul fotbalist.

După perioada de la Leyton Orient și alte împrumuturi la Millwall, Norwich și Leicester, Kane s-a impus la Tottenham din stagiunea 2013-2014, ajungând în cele din urmă pe locul secund în clasamentul marcatorilor din istoria Premier League, cu 213 reușite, în urma lui Alan Shearer (260). 

Transferat la Bayern Munchen în 2023, vârful a cucerit două campionate, o Cupă și două Supercupe ale Germaniei, iar cu echipa națională a Angliei a jucat două finale de Campionat European și a ocupat poziția a treia la Campionatul Mondial din această vară. 

De partea cealaltă, Adrian Pătulea s-a retras din fotbal în 2021 de la Flacăra Moreni, iar în prezent este stabilit în Verona, Italia, unde cei doi copii ai săi practică fotbalul.

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