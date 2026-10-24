Marius Croitoru rămâne la FC Botoșani

Supărat din cauza eșecului clar contra celor de la Petrolul, Valeriu Iftime a spus imediat după meci că "astăzi sunt corijenți toți", dându-i nota 3 inclusiv antrenorului Marius Croitoru.

La o zi după meci, Valeriu Iftime a revenit la sentimente mai bune față de Croitoru, despre care a spus că nu are postul în pericol.

"N-am fost de râs aseară, dar ne-au dat 3 goluri. Te enervează. Nu sunt împotriva lui Marius Croitoru. Cu Marius sau fără Marius, tot aici suntem", a spus Valeriu Iftime, la VOYO Sport Live.

FC Botoșani ocupă locul 11 în Superliga după 13 etape, cu 14 puncte.

Valeriu Iftime vrea să aducă un director sportiv străin la FC Botoșani

Cu toate acestea, patronul lui FC Botoșani anunță că plănuiește să facă schimbări masive în cadrul clubului, după ce s-a săturat să piardă banii și să nu aibă "niciun orizont". Iftime vizează aducerea unui director sportiv din străinătate, care să îi decidă și viitorul lui Marius Croitoru.

"Aseară am spus că mă gândesc la un manager străin, care să știe fotbal și în care să cred. El să îmi spună dacă e o problemă cu antrenorul. Eu îl văd pe Croitoru foarte interesant și foarte bun. Am avut meciuri extraordinar de bine jucate. N-am avut motive să fiu îngrijorat până acum. Am jucat fotbal până acum, dar e adevărat că aseară am fost subordonați. Trebuie să ne întrebăm dacă suntem prea mici sau ăia sunt prea buni.

Eu încerc să mă orientez, am în cap asta și am vorbit și cu asociatul meu, domnul Parfenov, legat de cum am putea gestiona altfel fotbalul. Eu stau în fotbal de 15 ani, am cheltuit 20-30 de milioane de euro și sunt la nici bine, nici rău. Prea mulți bani cheltuiți! Eu încerc cu toate resursele să schimbăm ceva radical în club. Sper să pot. Asta înseamnă marketing, tot ce înseamnă vânzări, dar toate merg în măsura în care echipa asta funcționează și are un viitor. E nevoie și de o academie mult mai organizată.

Cred că trebuie un implant de știință a fotbalului din altă țară. Întâi aș începe cu un director sportiv, un om care știe, vede, a fost la cluburi străine. Vreau să aibă experiență fotbalistică, iar după 6 luni să-mi spună unde vede probleme.

Cel mai mare câștig l-am avut cu Croitoru, când era director sportiv, și Ciobotariu antrenor. Croitoru vedea lucruri foarte sănătoase din afară.

Am avut o ședință de analiză zilele trecute. Încep să mă satur de zona asta în care cheltui încontinuu și n-am niciun orizont. Vine unul, pleacă altul, toți își asumă, iar la urmă pierd 4 milioane de euro. Banii ăștia i-aș putea da în cu totul alt domeniu", a mai spus Valeriu Iftime.