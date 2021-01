"Am vorbit cu fostul sau antrenor! Asta are el in plus fata de ceilalti!" Mutu l-a analizat pe Mihaila dupa transferul la Parma! Ce au spus italienii

Valentin Mihaila (20 ani) a debutat recent la Parma dupa transferul din toamna.

Fostul star al Craiovei a fost vandut la Parma in luna octombrie pentru 8.5 milioane de euro, insa a debutat abia la inceputul lui ianuarie pe banca italienilor din cauza problemelor musculare pe care le-a avut inca de la inceputul sezonului la Craiova.

Extrema a reusit si primul sau gol in Italia, in meciul din Cupa impotriva lui Lazio. Adrian Mutu l-a analizat pe Mihaila si dupa discutii cu fostul antrenor al Parmei, Fabio Liverani, a dezvaluit ce au spus italienii despre Mihaila.

"Am vorbit cu Liverani, pe care l-au dat afara, am fost colegi la Fiorentina. Era multumit atat cat l-a vazut. Mihaila s-a dus acolo cu o problema, avea pubalgie, a durat ceva recuperarea lui, dar cei de acolo erau multumiti, pentru ca are calitatile care se pupa cu fotbalul italian, adica are viteaza, are tehnica, e incisiv.

Nici eu nu aveam forta cand m-am dus in Italia si am pus sase kilograme de muschi in sase luni, are timp. Stii ce are Mihaila si n-au ceilalti? In afara faptului ca e un baiat inteligent tactic, care intelege perfect sarcinile tactice, are si viteza aia, care, cu cateva kilograme de muschi pe el, devine o calitate foarte importanta in fotbalul de azi.

Sper sa ajunga intr-o forma buna si sa ma bazez pe el la Euro", a spus Adrian Mutu pentru Digi Sport.