VIDEO | Veste URIASA pentru fanii Craiovei! Koljic este tot mai aproape de revenirea pe teren! Anuntul facut de club

Elvir Koljic a fost accidentat foarte grav in meciul impotriva lui Poli Iasi la inceputul lunii octombrie.

Atacantul bosniac in varsta de 25 de ani a suferit o ruptura de peroneu dupa o intrare a lui Ovidiu Mihalache.

Desi medicii preconizau initial ca va lipsi de pe teren cel putin sase luni, oltenii spera sa il poata folosi inca din luna februarie.

Clubul din Banie a anunta ca bosniacul a revenit deja la antrenamentele conduse de Corneliu Papura, efectuand anumite exercitii fizice separat de restul colegilor, dar si cu mingea.

Pana la accientare, Koljic avusese un inceput de sezon de senzatie la Craiova. Bosniacul a marcat sase goluri in primele sase etape din Liga 1.

Absenta bosniacului a afectat foarte mult jocul echipei lui Papura. Oltenii au fost nevoiti sa il transfere pe croatul Ivan Mamut, care insa nu s-a integrat foarte bine la Craiova si nu a reusit inca sa inscrie.

In contextul in care Universitatea Craiova nu a mai castigat de 5 meciuri in Liga 1, iar in aceasta perioada a inscris doar doua goluri, revenirea lui Koljic ar putea reprezenta o gura de oxigen pentru olteni care i-ar putea reinscrie in lupta pentru titlu.