Manchester United , Chelsea , Liverpool și Tottenham urmăresc situația contractuală a fundașului, în condițiile în care înțelegerea stoperului cu Real Madrid expiră la finalul sezonului.

Potrivit Flashscore, în acest moment nu există indicii că formația de pe Santiago Bernabéu îi va propune o prelungire a contractului. Astfel, internaționalul german ar putea deveni liber de contract în vara anului 2027. Totuși, un transfer în luna ianuarie nu este exclus, dacă negocierile cu Real Madrid nu vor avansa.

Antonio Rudiger a jucat cinci ani în Premier League

Chelsea îl cunoaște foarte bine pe Rudiger, după ce acesta a evoluat pe Stamford Bridge între 2017 și 2022. Fundașul a plecat apoi la Madrid, unde a adunat 189 de apariții, 10 goluri și patru pase decisive.

Manchester United l-a avut și în trecut pe lista de transferuri, în timp ce Liverpool și Tottenham ar fi intereste de experiența fundașului.

În cariera sa, Rudiger a mai evoluat la Stuttgart și AS Roma, iar la Chelsea a bifat 203 meciuri oficiale.