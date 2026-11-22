Consiliul FIBA Europe a decis să prelungească suspendarea echipelor de baschet din Rusia și Belarus din competițiile internaționale, potrivit anunțului oficial publicat de organizație.
Măsura menținerii restricțiilor a fost adoptată în cadrul ședinței Consiliului diviziei europene a Federației Internaționale de Baschet, reuniune care a avut loc în orașul german Hamburg.
„Consiliul diviziei europene a Federației Internaționale de Baschet (FIBA Europe) a luat decizia de a menține restricțiile privind participarea echipelor ruse și belaruse în competițiile internaționale”, notează sport.ru.
Decizie și în privința cluburilor din Israel
Pe agenda reuniunii de la Hamburg s-a aflat și situația formațiilor israeliene. Participanții la ședință au confirmat că echipele de club din Israel vor continua să își dispute partidele considerate pe teren propriu pe arene neutre.
Suspendarea naționalelor și a cluburilor din Rusia din toate turneele organizate sub egida FIBA este în vigoare încă din luna martie a anului 2022, fiind impusă pe fondul situației din Ucraina.
În septembrie, Federația Internațională de Baschet a transmis că problema revenirii echipelor ruse pe arena internațională urmează să fie reanalizată în luna decembrie. Potrivit sursei citate, eventuala decizie va viza atât baschetul clasic, cât și competițiile de baschet 3x3.