FC Argeș - FCSB, de la 20:00. Cu ce echipă începe Charalambous primul meci din 2026 + favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

FC Argeș - FCSB, de la 20:00. Cu ce echipă începe Charalambous primul meci din 2026 + favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Analiza și pronosticul lui Dan Chilom.

TAGS:
FC ArgesFCSBEchipe probabileFCSB echipaPariuriCote pariuri
Din articol

de Dan CHILOM

Începe anul fotbalistic 2026 și în Superligă, acolo unde debutează chiar campioana en-titre, FCSB, în deplasare, cu FC Argeș. 

Contrar așteptărilor inițiale, argeșenii sunt în acest moment pe loc de Play-off, în timp ce trupa lui Becali luptă pentru accederea în primele șase formații. 

Chiar dacă se vorbește destul de mult despre titlul de campioană la FCSB, misiunea “roș-albaștrilor” va fi una dificilă în partida de azi de la Mioveni. 

FC Argeș - FCSB | Echipe probabile

Arges(4-3-3):  

Lazar – Oancea, Tudose, Orozco, Borta – Sierra, Seto, Rata – Moldoveanu, Matos, Bettaieb.

FCSB(4-2-3-1): 

Tarnovanu – Pantea, Dawa, Lixandru, Radunovic – Chiricheș, Olaru – Miculescu, Tanase, Cisotti – Stoian.

Duarte, noua achiziție a lui FCSB nu are încă drept de joc și va lipsi în meciul de azi. 

2.05 are cotă la victorie FCSB 

FC Argeș are 3.90 pentru un succes

Egalul - 3.30 

FC Argeș - FCSB | Analiza lui Dan Chilom

La ora jocului, la Mioveni, vor fi - 4 grade Celsius, iar terenul probabil va fi înghețatat, aspect care ar putea influența destul de mult dinamica partidei. 

În ultimele 10 meciuri directe, FCSB o conduce pe FC Argeș cu 6-2.

În tur, pe Arena Națională, au câștigat argeșenii cu 2-0, prin golurile marcate de Bettaieb și autogolul lui Mihai Popescu.

Bogdan Andone și Elias Charalambous sunt la egalitate la meciurile directe, 1-1. 

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X

  • Fc drita gjilan fcsb uefa europa league 14082025
×
Foto: Sport Pictures.
Mihai Toma / Foto: Sport Pictures.
Revfcsb
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
ARTICOLE PE SUBIECT
Andre Duarte știe ce trebuie să facă FCSB cu FC Argeș: „Este foarte important, ne așteaptă o partidă dificilă”
Andre Duarte știe ce trebuie să facă FCSB cu FC Argeș: „Este foarte important, ne așteaptă o partidă dificilă”
Darius Olaru avertizează înainte de FC Argeș - FCSB: „Vor fi probleme”. Mesajul căpitanului campioanei
Darius Olaru avertizează înainte de FC Argeș - FCSB: „Vor fi probleme”. Mesajul căpitanului campioanei
FC Argeș - FCSB, LIVE TEXT de la 20:00 | Revine Superliga!
FC Argeș - FCSB, LIVE TEXT de la 20:00 | Revine Superliga!
ULTIMELE STIRI
Tineri baschetbaliști români, în curtea câștigătoarei Champions League
Tineri baschetbaliști români, în curtea câștigătoarei Champions League
”Are Dinamo forța să se bată la titlu?”. Ovidiu Burcă a dat răspunsul
”Are Dinamo forța să se bată la titlu?”. Ovidiu Burcă a dat răspunsul
Ciprian Marica a numit transferul iernii din Superligă: ”E cel mai bun”
Ciprian Marica a numit transferul iernii din Superligă: ”E cel mai bun”
Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi
Dublă lovitură pentru Crystal Palace! Antrenorul și căpitanul și-au anunțat plecarea în aceeași zi
Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant”
Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv



Recomandarile redactiei
”Are Dinamo forța să se bată la titlu?”. Ovidiu Burcă a dat răspunsul
”Are Dinamo forța să se bată la titlu?”. Ovidiu Burcă a dat răspunsul
Ciprian Marica a numit transferul iernii din Superligă: ”E cel mai bun”
Ciprian Marica a numit transferul iernii din Superligă: ”E cel mai bun”
Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant”
Golgheterul norvegian a semnat și va juca în România: ”Avem un nou atacant”
Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League
Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
Alte subiecte de interes
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB - Hermannstadt, de la 20:00. Echipe probabile + Cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Hermannstadt, de la 20:00. Echipe probabile + Cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Real Madrid - FC Barcelona, de la 21:00 pentru Supercupa Spaniei. Echipe probabile + Ponturi la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Real Madrid - FC Barcelona, de la 21:00 pentru Supercupa Spaniei. Echipe probabile + Ponturi la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!