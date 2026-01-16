FC Argeș - FCSB, de la 20:00. Cu ce echipă începe Charalambous primul meci din 2026 + favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

de Dan CHILOM

Începe anul fotbalistic 2026 și în Superligă, acolo unde debutează chiar campioana en-titre, FCSB, în deplasare, cu FC Argeș.



Contrar așteptărilor inițiale, argeșenii sunt în acest moment pe loc de Play-off, în timp ce trupa lui Becali luptă pentru accederea în primele șase formații.



Chiar dacă se vorbește destul de mult despre titlul de campioană la FCSB, misiunea “roș-albaștrilor” va fi una dificilă în partida de azi de la Mioveni.



FC Argeș - FCSB | Echipe probabile



Arges(4-3-3):

Lazar – Oancea, Tudose, Orozco, Borta – Sierra, Seto, Rata – Moldoveanu, Matos, Bettaieb.



FCSB(4-2-3-1):

Tarnovanu – Pantea, Dawa, Lixandru, Radunovic – Chiricheș, Olaru – Miculescu, Tanase, Cisotti – Stoian.



Duarte, noua achiziție a lui FCSB nu are încă drept de joc și va lipsi în meciul de azi.

