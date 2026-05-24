În minutul 41, Juri Cisotti a fost implicat într-un duel cu Andrei Miron. Fundașul moldovenilor a ridicat piciorul într-o încercare de a juca mingea și l-a atins cu crampoanele pe mijlocașul roș-albaștrilor.
GALERIE FOTO Fază controversată în FCSB - FC Botoșani! Jucătorii roș-albaștrilor au protestat vehement
Prima repriză a meciului dintre FCSB și FC Botoșani, din semifinala barajului pentru preliminariile UEFA Conference League, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, însă finalul celor 45 de minute a adus și o fază controversată în Ghencea.
Contactul a fost unul minim, iar Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, fără să acorde fault sau cartonaș. Decizia arbitrului a provocat imediat reacții vehemente din partea jucătorilor de la FCSB, care au cerut intervenția centralului.
La doar câteva momente după faza controversată, în minutul 45+1, Andrei Miron a văzut cartonașul galben după o intervenție asupra lui Darius Olaru.
Egal la pauză în Ghencea
FC Botoșani a deschis scorul în minutul 15 prin Mailat, după un contraatac rapid. FCSB a răspuns în minutul 20, când Joao Paulo a profitat de o eroare din defensiva moldovenilor și a egalat cu un șut puternic de la marginea careului.
Până la pauză, ambele echipe și-au mai creat ocazii importante. Ongenda a fost aproape de gol din lovitură liberă, în timp ce Mailat a ratat o șansă uriașă în prelungirile primei reprize.
La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1, iar calificarea în finala barajului rămâne complet deschisă.
