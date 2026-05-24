În minutul 41, Juri Cisotti a fost implicat într-un duel cu Andrei Miron. Fundașul moldovenilor a ridicat piciorul într-o încercare de a juca mingea și l-a atins cu crampoanele pe mijlocașul roș-albaștrilor.

Contactul a fost unul minim, iar Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, fără să acorde fault sau cartonaș. Decizia arbitrului a provocat imediat reacții vehemente din partea jucătorilor de la FCSB, care au cerut intervenția centralului.

La doar câteva momente după faza controversată, în minutul 45+1, Andrei Miron a văzut cartonașul galben după o intervenție asupra lui Darius Olaru.

Egal la pauză în Ghencea

FC Botoșani a deschis scorul în minutul 15 prin Mailat, după un contraatac rapid. FCSB a răspuns în minutul 20, când Joao Paulo a profitat de o eroare din defensiva moldovenilor și a egalat cu un șut puternic de la marginea careului.

Până la pauză, ambele echipe și-au mai creat ocazii importante. Ongenda a fost aproape de gol din lovitură liberă, în timp ce Mailat a ratat o șansă uriașă în prelungirile primei reprize.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1, iar calificarea în finala barajului rămâne complet deschisă. VEZI MECIUL LIVE TEXT AICI