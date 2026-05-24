Atacantul remarcat Ilie Dumitrescu după nebunia de la Sibiu: „Este un număr 9 autentic”

Trupa pregătită de Dorinel Munteanu a dominat clar prima jumătate a confruntării disputate duminică pe stadionul Municipal. Sibienii au marcat pe rând prin Neguț, Balaure și Buș , ajungând la un avantaj confortabil de trei goluri imediat după pauză. Echipa antrenată de Florin Pîrvu a reacționat rapid și a redus din diferență în doar câteva minute, grație reușitelor semnate de Mihai Roman și Radu Crișan .

În analiza duelului tensionat pentru prezența în prima ligă, fostul internațional român și-a îndreptat atenția spre vârful oaspeților. Potrivit fostului internațional, fotbalistul lui FC Voluntari a demonstrat instinct de golgheter prin modul inteligent în care a tratat faza din care a marcat primul gol al ilfovenilor.

„Mi-a plăcut golul lui Roman, este un număr 9 autentic, s-a văzut din modul în care s-a demarcat și cum a finalizat. Este foarte bun la finalizare. Început bun pentru Hermannstadt. Și 3-1 era un scor foarte bun pentru Hermannstadt”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Returul care va stabili formația ce va evolua în Superliga în sezonul următor se va juca luni, 1 iunie, pe stadionul din Voluntari.