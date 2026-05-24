Atacantul remarcat Ilie Dumitrescu după nebunia de la Sibiu: „Este un număr 9 autentic"
FC Hermannstadt a învins-o pe FC Voluntari cu 3-2 în prima manșă a barajului pentru menținere/promovare în Superliga, dar Ilie Dumitrescu a lăudat în mod special prestația atacantului ilfovenilor, Mihai Roman.

Trupa pregătită de Dorinel Munteanu a dominat clar prima jumătate a confruntării disputate duminică pe stadionul Municipal. Sibienii au marcat pe rând prin Neguț, Balaure și Buș, ajungând la un avantaj confortabil de trei goluri imediat după pauză. Echipa antrenată de Florin Pîrvu a reacționat rapid și a redus din diferență în doar câteva minute, grație reușitelor semnate de Mihai Roman și Radu Crișan.

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu

În analiza duelului tensionat pentru prezența în prima ligă, fostul internațional român și-a îndreptat atenția spre vârful oaspeților. Potrivit fostului internațional, fotbalistul lui FC Voluntari a demonstrat instinct de golgheter prin modul inteligent în care a tratat faza din care a marcat primul gol al ilfovenilor.

„Mi-a plăcut golul lui Roman, este un număr 9 autentic, s-a văzut din modul în care s-a demarcat și cum a finalizat. Este foarte bun la finalizare. Început bun pentru Hermannstadt. Și 3-1 era un scor foarte bun pentru Hermannstadt”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Returul care va stabili formația ce va evolua în Superliga în sezonul următor se va juca luni, 1 iunie, pe stadionul din Voluntari.

