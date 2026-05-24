Radu Drăgușin a avut puține motive de bucurie, în acest sezon, dar se poate consola cu faptul că a încheiat campania 2025-2026 cu fruntea sus, lăsând Tottenham în prima ligă. Pentru că o eventuală retrogradare l-ar fi inclus în istoria neagră a londonezilor!

Din fericire, meciul din ultima etapă, Tottenham – Everton, oferit de Sport.ro și VOYO aici, a fost dominat cap-coadă de gazde. Drăgușin a început partida pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren, în minutul 90, fix când s-au afișat minutele de prelungire de pe margine. 9 la număr. Dar, având în vedere că arbitrul a fluierat abia în minutul 90+12, Drăgușin a prins și mai multe minute pe teren.

Radu Drăgușin, impecabil în Tottenham – Everton

Trimis pe teren de Roberto De Zerbi, pentru a „betona“ apărarea pe final, stoperul român s-a descurcat excelent. Drăgușin a închis bine spațiile, a „măturat“ tot în defensivă și singura sa intervenție mai puțin reușită a fost în minutul 90+11. Atunci, a respins nu foarte departe o minge periculoasă, însă Everton n-a putut profita.

Aceasta a fost prima apariție a lui Drăgușin, la Tottenham, după fix o lună. Ultima dată, românul jucase un minut în meciul Wolverhampton – Tottenham (0-1).

În ciuda apariției sale, astăzi, în partida care a menținut echipa în Premier League, zilele lui Radu, la Tottenham, sunt numărate, după cum Sport.ro a explicat aici.