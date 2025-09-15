Favorita la titlu din Superliga! Daniel Pancu s-a pronunțat imediat + Jucătorul care l-a surprins

Daniel Pancu a vorbit despre echipa favorită la câștigarea titlului.

Universitatea Craiova a început excelent noul sezon din Superliga, iar oltenii se află pe primul loc după nouă etape. 

Oltenii vin după ce s-au impus cu 2-0 în duelul cu Farul și au adunat 23 de puncte, cu patru mai multe decât ocupanta locului doi, Rapid.

Favorita la titlu din Superliga! Daniel Pancu s-a pronunțat imediat

Daniel Pancu a vorbit despre favorita la titlu din Superliga, iar fostul antrenor al echipei de tineret a României o cotează pe Universitatea Craiova cu prima șansă. 

Pancu a explicat motivul pentru care echipa lui Mirel Rădoi merge atât de bine.

„E absolut meritată poziția Craiovei până acum. Și ieri, în victoria cu Farul, au arătat multă, multă forță și încredere, chiar dacă au avut jucători care veneau după convocarea la echipa națională. Îi văd favoriți pentru titlu în momentul de față, pentru că au o bancă foarte solidă.

De exemplu, ieri începuseră să obosească, Farul a avut ocazii mari. Cum a scăzut Craiova ritmul, au venit jucătorii de pe bancă, a fost imediat un refresh, nu s-a văzut nicio diferență între titulari și rezerve. Au marcat golul 2 și și-au asigurat victoria”, a spus Daniel Pancu la GSP.

Fostul jucător al Rapidului a numit fotbalistul din Superliga care l-a surprins, iar acesta este tot de la formația „alb-albastră”.

„Nsimba până acum e cea mai mare surpriză a Universității Craiova. Atac pozițional, punct de sprijin, cap de pod. Pierde foarte greu mingea, vine bine din linia a doua și e cel mai bun pe spații. Cred că are cea mai bună viteză dintre toți atacanții din România.

Când joci contra lui, trebuie să fii tot timpul în marcaj preventiv, între el și poartă, și să nu-l lași să plece. Are și o execuție de finețe, deși este un jucător masiv”, a adăugat fostul jucător al Rapidului.

Nsimba are deja șapte goluri și două pase decisive după doar 11 partide în tricoul lui U. Craiova.

