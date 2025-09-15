Favorita la titlu din Superliga! Daniel Pancu s-a pronunțat imediat + Jucătorul care l-a surprins

Universitatea Craiova a început excelent noul sezon din Superliga, iar oltenii se află pe primul loc după nouă etape.

Oltenii vin după ce s-au impus cu 2-0 în duelul cu Farul și au adunat 23 de puncte, cu patru mai multe decât ocupanta locului doi, Rapid.



Favorita la titlu din Superliga! Daniel Pancu s-a pronunțat imediat



Daniel Pancu a vorbit despre favorita la titlu din Superliga, iar fostul antrenor al echipei de tineret a României o cotează pe Universitatea Craiova cu prima șansă.

Pancu a explicat motivul pentru care echipa lui Mirel Rădoi merge atât de bine.

