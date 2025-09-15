VIDEO Meci bizar cu adversara Universității Craiova din Conference League!

Oltenii lui Mirel Rădoi se vor duela în Europa cu Sparta Praga.

Sparta PragaUniversitatea CraiovaAlbion RrahmaniVeljko BirmancevicConference League
Sparta Praga, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a fost detronată de pe primul loc al clasamentului campionatului de fotbal al Cehiei, după ce a fost învinsă în deplasare de FC Hradec Kralove cu scorul de 2-1, duminică, în etapa a opta.

Sparta Praga, 1-2 cu Hradec Kralove, scor final stabilit încă din minutul 10

Gazdele au marcat rapid, prin Emmanuel Uchenna (autogol, 5) şi Vladimir Darida (7), golul echipei Sparta fiind reuşit de sârbul Veljko Birmancevic (10), din pasa kosovarului Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti).

Slavia Praga este noul lider, cu 20 de puncte, scrie Agerpres, urmată de Sparta, 19 puncte, Jablonec, 18 puncte, etc.

Universitatea Craiova o va întâlni pe Sparta Praga în Conference League în data de 11 decembrie, în Bănie.

Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
Rareș Ilie, ”mutare inteligentă” și o notă pe măsură! La trei minute după ce românul a intrat, Empoli a înscris
Valeriu Iftime, ironii la adresa lui Gigi Becali înaintea meciului direct: "Era ca un pisoi blând"
Liverpool a pus ochii pe un internațional englez, care costă 70 de milioane de euro!
FC Hermannstadt - Unirea Slobozia, de la 18:00. Joacă cea mai disciplinată echipă din Superligă!
Petrolul Ploiești - Dinamo, de la 21:00! Ce scrie LPF despre istoria fabuloasă a duelului ”lupi vs. câini”
Manchester United nu mai e atractivă. A fost refuzată de un fotbalist pus pe liber de Newcastle
Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

FCSB, un necaz nu vine singur: suma pierdută de Gigi Becali, imensă!

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană în Superliga

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

