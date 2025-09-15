Sparta Praga, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a fost detronată de pe primul loc al clasamentului campionatului de fotbal al Cehiei, după ce a fost învinsă în deplasare de FC Hradec Kralove cu scorul de 2-1, duminică, în etapa a opta.

Sparta Praga, 1-2 cu Hradec Kralove, scor final stabilit încă din minutul 10



Gazdele au marcat rapid, prin Emmanuel Uchenna (autogol, 5) şi Vladimir Darida (7), golul echipei Sparta fiind reuşit de sârbul Veljko Birmancevic (10), din pasa kosovarului Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti).

