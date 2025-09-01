Transferat în iarnă de la Oțelul Galați, inițial ca rezervă pentru Darius Olaru, accidentat, Juri Cisotti a devenit rapid o piesă de bază în echipa lui FCSB. Italianul pentru care Gigi Becali a plătit 200.000 de euro a demonstrat că nu e doar o soluție de avarie.



Daniel Pancu, cucerit de Cisotti: „Probabil e și genetic”



În derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2, Cisotti a adus egalarea în minutul 87, cu o lovitură de cap plasată la colțul lung, după o centrare perfectă a lui Radunovic. Execuția l-a cucerit pe Daniel Pancu, fost atacant la Rapid, Beșiktaș și la echipa națională.



„Gol de vârf adevărat. Cum simte mingea, cum atacă spațiul... chiar dacă pare un italian venit din liga a treia, a patra, e un fotbalist cu un ABC al fotbalului bine însușit încă din copilărie. Dacă ar fi fost mai înalt, mai solid, ar fi fost la un nivel mai mare de acolo de unde vine. Nu marchează doar în Superligă, marchează și în cupele europene. Creează spații pentru ceilalți, e inteligent. Probabil e și genetic, pentru că totul e natural la el”, a declarat Pancu, potrivit GSP.



Ajuns la 32 de ani, Cisotti a bifat deja 3 goluri și 4 pase decisive pentru roș-albaștri în acest sezon, cifre care confirmă inspirația lui Becali în iarnă.