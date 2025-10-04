Clubul patronat de Gică Hagi a emis zilele trecute un comunicat în care anunța oficial că antrenorul principal este Cristian Sava, iar Ianis Zicu figurează doar ca secund.



Doar că realitatea din Giulești, la meciul pierdut cu 3-1 în fața Rapidului, a arătat altceva: Zicu a stat tot meciul în picioare, a dat indicații și s-a comportat exact ca un „principal”, în timp ce Sava a rămas pe bancă, aproape spectator.

