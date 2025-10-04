Clubul patronat de Gică Hagi a emis zilele trecute un comunicat în care anunța oficial că antrenorul principal este Cristian Sava, iar Ianis Zicu figurează doar ca secund.
Doar că realitatea din Giulești, la meciul pierdut cu 3-1 în fața Rapidului, a arătat altceva: Zicu a stat tot meciul în picioare, a dat indicații și s-a comportat exact ca un „principal”, în timp ce Sava a rămas pe bancă, aproape spectator.
Cum s-a ajuns aici
Pe scurt:
- Zicu a fost prezentat în vară ca antrenor principal al Farului, însă nu are licența PRO.
- Pentru a evita problemele, în acte a fost trecut Cristian Sava, singurul din staff cu această licență.
- Școala de Antrenori a sesizat FRF, iar clubul a încercat să se acopere cu comunicatul oficial.
Farul lui Gică Hagi riscă sancțiuni uriașe!
Cu toate precizările oficiale, Zicu continuă să conducă echipa de la margine și să participe la interviuri și conferințe de presă, ceea ce pune Farul într-o situație delicată în fața Comisiilor FRF.
Această situație poate escalada într-o amendă în valoare de 200.000 de lei pentru club și suspendarea licenței PRO a lui Cristian Sava pentru doi ani, alături de o sancțiune de 20.000 de lei.