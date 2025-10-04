Ianis Hagi a marcat primul său gol pentru Alanyaspor, din lovitură liberă, o execuție care aduce aminte de legendarul Gică Hagi.

Reacția lui Joao Pereira după golul marcat de Ianis Hagi

La finalul jocului, Joao Pereira a mărturisit că nu este mulțumit de prestația echipei, lucru pe care nu s-a sfiit să îl transmită și jucătorilor în vestiar. Nici măcar ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi nu l-a impresionat pe tehncian, care a fost revoltat de ușurința cu care echipa sa a încasat cele două goluri.

”Le-am spus jucătorilor mei că nu sunt mulțumit de meci. Nu spun asta din cauza rezultatului. Spun asta pentru că am muncit mult, dar a fost evident că nu am reușit să punem în practică pe teren ceea ce ne-am propus. Am fi putut să marcăm al doilea gol la începutul reprizei a doua, iar atunci lucrurile ar fi fost mai ușoare pentru noi, dar nu am reușit. De aceea, totul a devenit mai dificil pentru noi”, a spus Joao Pereira după meci.

Apoi, tehnicianul a continuat cu explicațiile: ”Am primit goluri din cauza unor lucruri pe care noi înșine nu am fost în stare să le facem. Fiecare echipă poate primi un gol, se poate întâmpla oricând pe parcursul unui meci, dar problema este cum am primit golurile. Pot spune că am pierdut controlul meciului spre final.

Când spun că am pierdut controlul, mă refer la momentele în care aveam posesia. Trebuia să controlăm jocul chiar și atunci când nu aveam mingea. Nu am făcut asta. Le-am dat adversarilor încrederea că pot câștiga sau marca. Nu-mi place asta; dacă era să primim goluri, măcar să fi fost unele mai greu de evitat.

Meciul a devenit haotic spre final, s-a jucat de la o poartă la alta. Le spuneam jucătorilor cât de mult nu-mi doresc așa ceva. Lucrăm la acest aspect la antrenamente, dar în ciuda eforturilor noastre, nu am reușit. Trebuie să privim asta ca pe un proces. Trebuie să muncim mai mult și să ne îmbunătățim. Avem nevoie de consistență”.

VIDEO Golul marcat de Ianis Hagi

