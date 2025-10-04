Extrema Barcelonei a suferit o recidivă la accidentarea inghinală și riscă să lipsească mai mult decât se anticipa inițial.



Antrenorul Hansi Flick a declarat sâmbătă că recuperarea tânărului star nu decurge ușor și că revenirea sa pe teren nu poate fi estimată cu exactitate.



„Accidentarea aceasta nu e atât de simplă, ca una musculară. Avem experiență cu astfel de cazuri, atât antrenorii, cât și terapeuții. Nu putem spune dacă va juca peste două, trei sau patru săptămâni, deci nu știm dacă va fi apt pentru El Clasico. Trebuie să gestionăm atent efortul lui”, a spus Flick.



Problemele nu se mai termină pentru Lamine Yamal



Campioana Spaniei anunțase inițial că Yamal va lipsi două-trei săptămâni, însă declarațiile tehnicianului lasă loc de interpretări. Jucătorul speră să revină înainte de duelul uriaș cu Real Madrid, programat pe 26 octombrie, pe Santiago Bernabéu.



Accidentarea s-a agravat în partida din Champions League cu Paris Saint-Germain, după ce Yamal revenise recent pe teren, ratând deja patru meciuri în acest sezon.



Flick a mai dezvăluit că a vorbit personal cu jucătorul: „Am discutat azi cu el și mi-a spus că se simte mai bine, dar încă nu e bine.”



Totodată, antrenorul german l-a criticat pe selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, pentru felul în care a fost gestionat cazul lui Yamal la națională, unde acesta a jucat cu injecții pentru durere.



Yamal a bifat cinci meciuri în acest sezon pentru Barcelona, a marcat două goluri și a oferit trei assisturi.

