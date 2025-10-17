LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Farul Constanța și FC Argeș se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 13 din Superligă.

Piteștenii au un start de sezon extraordinar, fiind pe locul 5, la trei puncte de liderul FC Botoșani.

De cealaltă parte, Farul lui Cristian Sava/Ianis Zicu bate și ea la porțile play-off-ului în caz de victorie astăzi cu argeșenii.

Farul, numărul 1 în Superligă la șuturi spre poartă și driblinguri reușite



1 septembrie 2025, Farul - Petrolul 2-1: a fost singura victorie reușită de dobrogeni în ultimele opt etape, în rest au două remize și cinci înfrângeri.

Șapte succese au bifat argeșeni în ediția curentă, dintre care trei pe teren advers (2-0 cu CFR Cluj, 2-0 cu FCSB, 1-0 cu FC Hermannstadt).

Farul este echipa care a expediat cele mai multe șuturi spre poarta adversă - 225, dar și formația care conduce în clasamentul privind driblingurile reușite - 123.

FC Argeș, numărul 1 în Superligă la goluri înscrise pe contraatac



Șapte goluri pe contraatac au marcat piteștenii, locul 1 la acest capitol.

,,Marinarii” au primit cel puțin un gol în fiecare etapă. De partea cealaltă, FC Argeș are cinci meciuri fără gol încasat.

24 de jucători a utilizat Ianis Zicu în primele 12 runde, dintre care doar 7 străini (cei mai puțini).

Bogdan Andone s-a bazat pe 25 de fotbaliști, opt dintre ei fiind debutanți în Superligă.

Patru jucători din cele două loturi sunt integraliști: Alexandru Buzbuchi, Ionuț Larie, Cristian Ganea, respectiv Roberto Sierra. Info: LPF

