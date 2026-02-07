VIDEO Fanii lui ”U” Cluj, atmosferă superbă în Gruia la derby-ul cu CFR

CFR Cluj - "U" Cluj, LIVE TEXT

CFR ClujU ClujSuperliga
Vicecampioana a primit vizita ”șepcilor roșii” sâmbătă seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

După doar 10 minute, CFR Cluj a punctat de două ori pe tabela de marcaj. Djokovic a deschis scorul în minutul 5 și Biliboc a majorat diferența în minutul 10.

Fanii lui ”U” Cluj, atmosferă superbă în Gruia la derby-ul cu CFR

Echipele de start

  • CFR Cluj: M. Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar,Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Kun, Masic, Perianu, Huja, Fică, C. Deac, Sfait, Zahovic, Silmani, M. Kamara

Antrenor: Daniel Pancu

  • Universitatea Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Cisse, Chipciu - Nistor, Codrea, Drammeh - Macalou, A. Trică, Mendy

Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteș, Coubiș, Toșca, G. Simion, Bic, Stanojev, El Sawy, Gherorghiță, Fabry, Lukic

Antrenor: Cristiano Bergodi

CFR Cluj - ”U” Cluj, înainte de meciul direct

CFR Cluj vine după victoria din runda trecută din deplasarea de la UTA, scor 1-0, iar ardelenii speră să prindă play-off-ul pe „ultima sută de metri”. Echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția a șaptea din Superliga, la doar un punct de ultimul loc ce duce în play-off-ul Superligii.

De cealaltă parte, ”U” Cluj se află pe locul cinci și este foarte aproape de a intra în play-off, având 42 de puncte. Echipa lui Bergodi vine după succesul cu FC Argeș, scor 3-1, din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat la egalitate 2-2.

