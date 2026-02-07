Ce nebunie de meci, în ultimul duel al zilei în Superliga noastră! Pentru că CFR – Universitatea Cluj a avut un start-bombă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Modul în care gazdele au abordat derby-ul Clujului a confirmat, încă o dată, că trupa pregătită de Daniel Pancu a revenit pe drumul cel bun. Așa se și explică faptul că, în Gruia, se fac iarăși socoteli pentru accederea în play-off. Adică, un obiectiv care, la un moment dat, părea pierdut total pentru acest sezon.

Revenind la duelul cu Universitatea Cluj, „feroviarii“ au pornit ca din tun, cu două goluri în primele zece minute. Djokovic (4) și Biliboc (10) au punctat, cu precizarea că ultimul înscrisese împotriva celor de la „U“ și în meciul tur.

Acest start de meci, în care CFR a avut 2-0 după numai zece minute, a fost cel mai bun pentru clujeni din acest campionat! De remarcat că Biliboc și compania au abordat derby-ul de sâmbătă, având o serie de șase victorii în Superliga noastră.