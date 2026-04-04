Finalele turneelor de mare șlem se desfășoară având în tribune o mulțime de vedete din întreaga lume.
În anii precedenți s-a notat o înclinație a industriei cinematografiei față de tenis, considerat unul dintre cele mai elegante sporturi din lume.
Leonardo di Caprio, Brad Bitt și Scarlett Johansson, pasionați de tenis
La finale de Grand Slam au fost văzuți, în tribune, actori ca Leonardo di Caprio, Russell Crowe, Brad Pitt, Ben Stiller, Hugh Jackman, Daniel Craig, Nicole Kidman, Keira Knightley sau Andrew Garfield.
Nici lumea muzicii nu a rămas fără reprezentanți, în tribunele finalelor de turneu de mare șlem. Ariana Grande, Olivia Rodrigo sau Nick Jonas au asistat la meciurile mari ale tenisului, pe când, din lumea sportului, David Beckham este ținut minte pentru apariția sa la finale jucate pe iarba de la Wimbledon.
În viața de zi cu zi însă au apărut tot mai multe vedete care au integrat tenisul în rutina lor. Printre persoanele faimoase care au făcut asta, cântărețul Justin Bieber, dar și actorii Scarlett Johansson, Brad Pitt, Dakota Fanning și Kaley Cuoco.
Russell Crowe și Leonardo di Caprio, văzuți la finale de turneu de mare șlem
A practicat tenisul pregătindu-se pentru filmul Match Point, regizat de Woody Allen, în 2005, dar a rămas cu pasiunea pentru tenis, în viața personală.
Mărturisește că este una dintre cele mai plăcute modalități de a se menține în formă.
A făcut tenis în tinerețe, iar, în liceu, a jucat pentru echipa școlii din Springfield, Missouri. A fost cunoscut pentru abilitățile sale motrice în aproape toate sporturile pe care le-a încercat.
Azi practică intens înotul și golful, dar nu uită să joace și câteva meciuri de tenis, pentru întreținerea condiției fizice, notează All About Tennis.
Heather Joy, mama Dakotei Fanning, și-a dedicat o bună parte a vieții tenisului profesionist.
Dakota Fanning a învățat tenisul de mică, dar nu a urmat exemplul mamei. A declarat însă ulterior că devotamentul observat în cazul mamei sale - față de tenis - a învățat-o să muncească din greu pentru lucrurile pe care și le-a dorit, în viață.
A cucerit inimile publicui prin apariția în serialul „Big Bang Theory,” în rolul lui Penny. În trecut, Kaley Cuoco a jucat tenis în competiții regionale, în zona Californiei.
S-a căsătorit cu Ryan Sweeting, fost număr 64 ATP, în 2011, fost câștigător al turneului ATP de la Houston, aflat în desfășurare, în primele zile ale lunii aprilie.
Controversatul Justin Bieber a jucat tenis alături de Will Ferrell, într-un meci de caritate, în 2015.
A asistat la finala US Open 2025, câștigată clar de spaniolul Carlos Alcaraz, în detrimentul italianului Jannik Sinner.