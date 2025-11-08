Reprezentativa U21 a României va disputa în luna noiembrie ultimele partide din acest an, în compania Finlandei, în deplasare, și a Spaniei, pe teren propriu, la Sibiu.

Programul tricolorilor:

Vineri, 14 noiembrie, ora 17:00: Finlanda U21 – România U21 (Stadion Veritas, Turku) LIVE EXCLUSIV pe VOYO

Marți, 18 noiembrie, ora 19:00: România U21 – Spania U21 (Stadion Municipal, Sibiu).

Astăzi, selecționerul Costin Curelea a anunțat lotul convocat.

Însă din acest lot publicat pe site-ul oficial FRF va lipsi fundașul central Răzvan Pașcalău, împrumutat de Dinamo din Superligă la CS Dinamo din Liga 2.

”Fundașul central Răzvan Pașcalău a fost schimbat imediat după pauză din cauza unei accidentări la umăr și va rata convocarea la reprezentativa sub 21 de ani a României”, a anunțat CS Dinamo Fotbal la finalul partidei cu cântec de astăzi din Liga 2, 0-2 la Buftea cu Metalul Buzău.

Lotul naționalei Under 21 convocat de selecționerul Costin Curelea



Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

