OFICIAL Patru fotbaliști de la Dinamo convocați dintr-un foc la naționala României!

Patru fotbaliști de la Dinamo convocați dintr-un foc la naționala României! Nationala
Meciuri grele și pentru reprezentativa tricoloră de tineret.

DinamoMatteo DuțuAlexandru MusiCristian MihaiAdrian Mazilu
Reprezentativa U21 a României continuă preliminariile pentru turneul final EURO 2027, urmând să întâlnească în luna martie naționalele din Kosovo și San Marino.

Meciurile tricolorilor, pe VOYO și Pro Arena

Vineri, 27 martie, ora 20:00: 

Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)

Marți, 31 martie, ora 19:00: 

România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște) – BILETE DISPONIBILE!!!

”Ambele partide vor putea fi urmărite în direct pe PRO ARENA și VOYO.RO, dar și pe www.frf.tv, această ultimă opțiune fiind disponibilă doar pentru românii din afara țării!”, precizează FRF pe site-ul oficial.

România, locul 4 în grupă la jumătatea preliminariilor

La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la 3 puncte în urma Finlandei și la 8 puncte distanță de liderul Spania.

Turneul final din vara anului viitor va avea loc în Albania și Serbia.

Lotul convocat de selecționerul Costin Curelea, cu patru jucători de la Dinamo

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Opt nume noi convocate de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia. Cine sunt aleșii selecționerului
Patru fotbaliști ar putea debuta pentru România chiar împotriva Turciei!
Gigi Becali l-a trecut pe 'linie moartă', acum a pierdut și convocarea pentru Turcia - România
Anglia a anunțat lotul preliminar pentru Cupa Mondială din 2026! Superstarul exclus de Thomas Tuchel
„Au spus că va fi complicat să mai joc!” Vedeta lui Inter dezvăluie cum a ratat transferul la Juve
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

Doi jucători de la FCSB sunt OUT! Anunțul lui Mirel Rădoi

E sărbătoare în Coreea de Nord! Naționala de fotbal s-a calificat la Campionatul Mondial

Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”

8 jucători de la FCSB, OUT!

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League



Gigi Becali l-a trecut pe 'linie moartă', acum a pierdut și convocarea pentru Turcia - România
Patru fotbaliști ar putea debuta pentru România chiar împotriva Turciei!
Opt nume noi convocate de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia. Cine sunt aleșii selecționerului
FRF, ce lovitură! Fernando Pellegrini, atacantul de 1,94 metri de la Genoa, convocat la naționala României: ”Un bomber vero”
Lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia! Surprize URIAȘE ale lui Mircea Lucescu
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Al doilea transfer al iernii la Dinamo! „Câinii roșii” au câștigat duelul cu o rivală din Superligă
Transfer la Dinamo după Como - Milan! Andrei Nicolescu a confirmat mutarea
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
stirileprotv Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

stirileprotv Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

