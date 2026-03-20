Reprezentativa U21 a României continuă preliminariile pentru turneul final EURO 2027, urmând să întâlnească în luna martie naționalele din Kosovo și San Marino.

Meciurile tricolorilor, pe VOYO și Pro Arena

Vineri, 27 martie, ora 20:00:

Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)

Marți, 31 martie, ora 19:00:

România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște) – BILETE DISPONIBILE!!!

”Ambele partide vor putea fi urmărite în direct pe PRO ARENA și VOYO.RO, dar și pe www.frf.tv, această ultimă opțiune fiind disponibilă doar pentru românii din afara țării!”, precizează FRF pe site-ul oficial.

România, locul 4 în grupă la jumătatea preliminariilor

La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la 3 puncte în urma Finlandei și la 8 puncte distanță de liderul Spania.

Turneul final din vara anului viitor va avea loc în Albania și Serbia.

Lotul convocat de selecționerul Costin Curelea, cu patru jucători de la Dinamo